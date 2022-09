Alessandra Rosaldo reacciona a las oraciones de Victoria Ruffo por la salud de Eugenio Derbez La cantante se mostró muy agradecida por las muestras de cariño que han recibido por la salud de Eugenio Derbez y reaccionó a las declaraciones de Victoria Ruffo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo | Credit: Mezcalent x 2 En un encuentro con la prensa, Alessandra Rosaldo habló sobre las oraciones que Victoria Ruffo hizo por la salud de Eugenio Derbez tras el duro accidente que sufrió. Como ya se sabe, la relación entre los padres de José Eduardo no es buena, pero aún así, la actriz de telenovelas quiso mandarle buenos deseos al padre de su hijo en estos momentos tan complicados. Al ser cuestionada sobre las oraciones que Victoria Ruffo está haciendo para pedir por la salud de Eugenio, la mamá de Aitana expresó: "Eso es hermosísimo, eso es hermosísimo y se lo agradezco profundamente porque hemos sentido el poder de esa oración de la de Victoria y de la de millones de personas que han estado en oración pidiendo por él, por su recuperación". Y recordó que al fin y al cabo, todos son una familia: "Al final somos familia, por supuesto es la madre de José Eduardo, o sea todos de alguna forma estamos ligados, estamos unidos, me da muchísimo gusto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, quiso añadir que se ha volcado con el actor, pero que lo hace con todo el gusto: "El otro día hubo un momento en que él dijo 'mi mujer aquí sacrificándose' y para nada, para nada es un sacrificio, al contrario, esto nos ha hecho descubrirnos de una forma diferente, como pareja y por separado cada uno. Yo no sabía que yo podía ser enfermera y ahora sé que puedo ser enfermera y no lo hago nada mal". Por otro lado, también quiso abordar el rumor con respecto a que Vadhir fue quien lesionó al actor y productor después de una presunta discusión que llegó a los golpes, dejando claro que es totalmente falso. "Por un lado nos da risa, por otro lado nos da tristeza y por otro nos alarma. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la gente? ¡Qué triste que la vedad no les funcione!", sentenció. Y añadió que a Eugenio Derbez todavía le quedan muchos meses de recuperación y de terapia.

