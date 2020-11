Close

Alessandra Rosaldo no estaba contenta con su figura: "Me había abandonado" Alessandra Rosaldo había descuidado su figura. Todo eso cambió gracias al proyecto de entrenamiento personal Método M. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alessandra Rosaldo ha creado una relación mucho más estrecha con su hermana menor, Mariana, desde que juntas fundaran el 'Método M' de entrenamiento personal, con el que han cambiado sus vidas y las de sus seguidores a través de su "boot-camp" en redes sociales y ahora en su nueva página de internet. "Cuando empezamos este proyecto juntas, yo estaba físicamente en el peor momento de mi vida", dijo la artista en entrevista con MezcalTV. "Me había abandonado, había dejado de comer bien, había subido mucho de peso, no estaba yo contenta conmigo misma, y Mariana llegó a motivarme y juntas empezamos esta aventura, la gente ha sido testigo de eso". RELACIONADO: La razón por la que Alessandra Rosaldo dio una cachetada a Eugenio Derbez Tal parece que su esposo, el actor Eugenio Derbez, está anonado con la nueva figura de la artista. Eugenio justo hoy en la mañana me dijo 'estás más guapa que nunca', yo nomás [me río]". La hermana de Alessandra también está contenta con el cambio que ha experimentado, pero sobretodo está contenta de colaborar junto a su hermana. "Siempre hemos sido unidas, somos tres hermanas, siempre hemos sido mejores amigas. Ale es la más grande, Valeria es la de en medio y yo soy la chiquita, y llegar a Los Ángeles y trabajar juntas creo que ha llevado nuestra relación a otro nivel". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De chiquitas, ¿cómo era la relación con Alessandra? "Ale como la hermana mayor siempre fue súper autoritaria, nos invitaba a jugar con ella. 'Vamos a jugar a ser Timbiriche', porque obviamente Timbiriche era lo máximo, el grupo de moda".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Alessandra Rosaldo no estaba contenta con su figura: "Me había abandonado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.