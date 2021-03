¡Quince años de amor! Así celebraron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo su fecha más especial La romántica pareja no pudo dejar de recurrir a uno de sus chistes para compartir su felicidad y su alegría. Así demostraron como la cantante "le tira los perros". Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Eugenio fue el único hombre completamente diferente a todos los hombres con los que yo me había relacionado", confesó Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, a su amigo Omar Chaparro en una reciente entrevista. "Y ya lo conocía, pero algo sucedió ese día cuando me invitó a participar en Vecinos", recordó en el Tu-Night Show. Así comenzó el flechazo entre la cantante de Sentidos Opuestos y el simpático protagonista de No se aceptan devoluciones: "De verdad fue casi amor a primera vista. Yo tenía novio, no iba mal, un chavo que se llamaba Eduardo, no es del medio, no era conocido…" Quince años después, así celebró hoy Eugenio Derbez esta fecha tan especial: "Hoy celebramos quince años del primer flechazo", escribió el actor sobre una linda foto del comienzo de su relación. Eugenio Derbez Alessandra Rosaldo Image zoom Credit: IG Eugenio Derbez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡¡¡Hoy estamos cumpliendo 15 años juntos!!! Feliz Aniversario amor mío, no puedo creer que hayan pasado ya 15 años desde aquel mágico e inolvidable día en el que nos enamoramos ♥ Gracias por todos estos años de experiencias maravillosas, aventuras increíbles, profundo aprendizaje, sueños cumplidos e inmenso amor. TE AMO CON TODO MI SER", escribió la esposa de Derbez desde sus redes, compartiendo esta encantadora foto de un paseo en la playa al atardecer. Después, compartieron en tono de humor este divertido video donde la cantante demuestra como le tira los perros a su esposo, quince años después del comienzo de su historia de amor. "Hoy Derbez y yo cumplimos quince años juntos y para celebrar, ¡le volví a tirar el perro!"… ¡Literalmente! ¡Muchas felicidades!

