La esposa de Eugenio Derbez desata las críticas por pasear a su hija en la calle Alessandra Rosaldo fue el centro de todas las miradas y comentarios no muy agradables por enseñar a su hija a andar en bicicleta en plena crisis del coronavirus. Los nervios en estos momentos están a flor de piel y cualquier paso o movimiento equivocado supone un aluvión de críticas y dedos acusadores. Ese ha sido el caso de Alessandra Rosado, la feliz mamá de Aitana sacaba a su hija a un paseo corto y así lo compartió en sus redes sin imaginar la que se le venía encima. La esposa de Eugenio Derbez hacía un comentario bien intencionado del estado de las calles, vacías absolutamente, y su intención de caminar en bicicleta unos minutos con su pequeña. Un gesto que ha sentado muy, pero que muy mal por la actual situación de crisis que se vive. "Veinte minutos de aire fresco, aprendiendo a andar en bici", escribió inocentemente Alessandra. Una imagen y unas palabras que hicieron estallar a algunos de sus seguidores. "Ni los actores entienden de una cuarentena", "Las calles vacías no son para que unos salgan a disfrutar mientras los demás se guardan por la salud común", "¿Este es el ejemplo que das?", escribieron tan solo algunos de los ofendidos por este acto. Lejos de entrar en polémica Alessandra tomó nota y en un video posterior se mostró con su pequeña haciendo ejercicio, esta vez dentro de casa. La grabación casera es de lo más cómica. Alessandra hizo una clase de gimnasia en vivo a través de Instagram que posteriormente compartió con todos sus seguidores para que pudieran practicar en este tiempo libre. "Estamos juntos en esto", concluyó la cantante y actriz.

