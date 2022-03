Alessandra Rosaldo sale en defensa de su marido Eugenio Derbez sobre insinuaciones de abuso Hace unos días, un usuario de Twitter insinuó que Eugenio Derbez también podría haber cometido acoso con una actriz menor de edad; ante ello, su esposa Alessandra Rosaldo reacciona de manera tajante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la declaración de Sasha Sökol acusando a Luis de Llano Macedo de abuso cuando tenía 14 años, muchas otras voces se han levantado en contra de acosadores en la industria del entretenimiento en México. Un hombre insinuó que Eugenio Derbez podría haber acosado a Regina Blandón cuando era jovencita, debido a que la actriz formó parte del elenco del programa La familia P. Luche por varios años. Ante ello, Alessandra Rosaldo zanjó el tema al salir en defensa de su esposo y padre de su hija Aitana. "¡Ay dios mío! ¡Jamás! Yo también [meto las manos al fuego por él] porque si existe un hombre caballeroso en esta vida, es mi marido", advirtió Rosaldo a los medios de comunicación. De hecho, Blandón, quien fue la directamente implicada como posible afectada, tampoco se quedó callada y de inmediato propugnó por la honorabilidad del protagonista de la película No se aceptan devoluciones, respondiendo al usuario que se hace llamar Jesús Franco y que escribió en Twitter "esperando a que Regina Blandón diga que Eugenio Derbez la victimó. Porque va a pasar". Eugenio Derbez Alessandra Rosaldo Credit: (Gregg DeGuire/FilmMagic) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eugenio es intachable. ¿Cómo sueltas un comentario así sin más, solo para tu entretenimiento, minimizando la lucha, la valentía de las víctimas, relativizando y, además, calumniando?", respondió Blandón a Franco en la misma red social. "Piensa un poco antes de publicar, por favor. Esto es cosa seria". La protagonista de la cinta Guerra de likes y el comediante recibieron el apoyo de los internautas, dejando claro que no se pueden hacer ese tipo de aseveraciones sin fundamento. Por su parte, Eugenio Derbez no se ha pronunciado al respecto y ahora se prepara para asistir a la entrega de los premios Oscar ya que la película CODA, donde participa, tiene varias nominaciones para este galardón, incluyendo Mejor Película.

