La razón por la que Alessandra Rosaldo da una cachetada a Eugenio Derbez en video En un clip publicado en su cuenta de TikTok, la cantante tomó una espátula y golpeó a su esposo en la cara. ¡Aquí te contamos porqué! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al parecer Alessandra Rosaldo perdió la paciencia con su esposo, el actor mexicano Eugenio Derbez. Así lo reveló a través de sus redes sociales, donde publicó un video en el que lo golpeó en la cara. En las imágenes se aprecia cómo la cantante tiene una espátula en su mano y poco a poco se acerca al comediante para sorpresivamente darle una cachetada con ese utensilio de cocina mientras él se encontraba hablando por el teléfono. “A ver si así consigo que Eugenio Derbez me ayude en la cocina”, escribió para acompañar el video utilizando etiquetas como comedia, el reto de la espátula y comedia de parejas. El video fue publicado originalmente en la cuenta de TikTok de la también actriz mexicana y cuenta con más de 3 millones de reproducciones —encima de 2,500 reacciones de sus seguidores riéndose ante la ocurrencia o criticando su violencia. “No es bueno, eso es violencia, no me gustó porque los niños lo harán y para ellos estará bien”, “Me hizo reír mucho”, “Creo que te pasaste, pero un poquito no más”, fueron algunos de las opiniones. Uno de los que comentó fue su esposo, quien tomó la broma por el lado amable al escribir: “Creo que ya vio el video de Canelo”, en referencia a la conversación que sostuvo con el boxeador Saúl El Canelo Álvarez durante un Facebook Live el fin de semana. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que Rosaldo es criticada por algunos usuarios de las redes por su supuesta actitud violenta. Recientemente, la actriz colgó otro video cantando con su hija Aitana en el que ambas sacan a la otra del cuadro con fuerza. En las imágenes se ve a Rosaldo cantando cuando su hija se une al video y, a modo de broma, la integrante de Sentidos Opuestos saca a la niña de la toma con su pie. “En esta casa no puede haber dos cantantes, así que de una buena vez díganme, ¿quién lo hace mejor? (Ni se les ocurra decir que yo porque los bloqueo), escribió en su cuenta de Instagram con las etiquetas mamá gallina y nadie como ella.

