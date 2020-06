Alessandra Rosaldo, "a dos pasos del alcoholismo por una relación" La esposa de Eugenio Derbez lo reveló en una tertulia de amigas y fue durante la época más oscura de su vida. Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En una tertulia con amigas que compartió en su propio canal hablando de las relaciones tóxicas, Alessandra Rosaldo confesó que una de ellas fue la culpable del momento más turbio de su pasado, un amor desafortunado que le nubló la vista durante año y medio. “Tuve un novio que me arrastró al punto más oscuro de mi vida”, aseguró. Image zoom Instagram/ Alessandra Rosaldo “De fiesta, de alcoholismo, de estar en el antro... No fui yo alcohólica, pero creo que estuve a dos pasos”, dijo. “Todas las noches nos veíamos en el antro, amanecíamos allí, estar tomando toda la noche, caer en ese hoyo... ¡Y todo lo que nos rodeaba era igual! Era oscuro, las amistades, los lugares donde íbamos, lo que sucedía alrededor nuestro...” Y aunque ahora al mirar atrás lo ve con claridad, recuerda que en aquellos momentos no podía darse cuenta. “Bendito Dios, pude salirme de ahí y desde fuera dije... Wow! ¡Dónde estaba yo metida!”, exclamó con sinceridad sin revelar el nombre del hombre con quien salía en aquel entonces. Image zoom IG/Alessandra Rosaldo Afortunadamente logró zafarse a tiempo. Gracias a eso, a través de los años terminó felizmente casada con el multifacético y exitoso Eugenio Derbez. Juntos tienen una preciosa niña de enormes ojos, Aitana Derbez, quien tiene cinco añitos. Image zoom Instagram/ Alessandra Rosaldo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante su noviazgo con el actor latino más solicitado en Hollywood, tampoco fue todo un camino de rosas... Recientemente, en una conversación con la hija del actor Aislinn Derbez, ambas recordaron cómo al conocerse y convivir surgieron graves fricciones entre ellas que casi terminaron con la relación de Alessandra y Eugenio antes de su boda. Afortunadamente son cosas del pasado y ahora entre Alessandra y Aislinn reina la armonía. Sus hijitas, Aitana y Kailani, son compañeras de juegos y mejores amigas.

