Se termina la duda ¿Aleska Genesis y James Rodríguez son novios? Los rumores de romance entre Aleska Genesis y James Rodríguez no cesan; ahora la verdad saldrá a la luz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleska Genesis y James Rodríguez Credit: Aleska Genesis Instagram/Gabriel Aponte/Getty Images A finales del mes de febrero de 2023, James Rodríguez dio a conocer que estaba soltero y fue relacionado sentimentalmente con algunas otras famosas. Sin embargo, no se confirmaba ningún romance; incluso desmintió tener un noviazgo con Karol G, como se aseguraba. Pero desde hace unas semanas el futbolista había sido visto con Aleska Génesis, aunque ambos trataron de pasar desapercibidos. Eso no evitó que comenzaran las especulaciones al respecto. Si bien el deportista de origen colombiano ha intento no hablar sobre el tema, ha sido cuestionado al respecto sin querer dar mucha información y mencionando que se conocían. Por su parte, la modelo, quien mantuvo un conocido idilio con Nicky Jam, se ha mantenido hermética sobre este tema. Ahora, todo parece indicar que la verdad saldrá a la luz debido a que ambos famosos fueron cuestionados por el equipo de En casa con Telemundo. "¿Cómo está ese corazoncito?", fue la pregunta a Génesis por parte del reportero. "Este corazoncito está…", respondió. "¿De quién te enamoraste?", insistió en periodista. "No me preguntes eso ante las cámaras", dijo visiblemente apenada Aleska. James Rodriguez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Rodríguez estaba en el mismo evento que de la venezolana y aseguró que se encontraba en el lugar porque "una amiga mía me invitó" y como "estoy ahora de tiempo libre" asistió. Sin embargo, la verdad saldrá a la luz en dicha emisión televisiva. ¿Será que un nuevo amor ha surgido? Solo queda esperar. Mientras tanto, James Rodríguez parece estar disfrutando de su periodo de descanso antes de regresar a las canchas, mientras Aleska Genesis cumple con sus compromisos profesionales, que no le impide divertirse.

