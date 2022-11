Filtran video de Aleska Génesis haciéndole brujería a Nicky Jam: "Que no deje de pensar en mí" Han salido a la luz videos en los que Aleska Génesis pide ayuda a una aparente santera para amarrar al reguetonero Nicky Jam, entonces su novio. La modelo ha dicho en respuesta a la filtración que "todos cometemos errores". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Nicky Jam y su exnovia Aleska Génesis se han visto envueltos en otra gran polémica! En unos video filtrados se ve a la la joven pidiendo ayuda a una supuesta santera para amarrar al reguetonero y que no tenga ojos para más nadie En los clips, que ha compartido el locutor de radio Enrique Santos y cuya filtración se atribuye al ex de la modelo Miguel Mawad, se puede ver que a través de una videollamada la venezolana acude a una mujer vestida de santera y le cuenta intimidades bastante sensibles, a la vez que le pide hacer un amarre al cantante. "Te voy a decir una cosa y que quede entre nosotros: este hombre en la cama no es muy bueno", le dice la santera a Aleska, a lo que ella responde "fatal" y entra en detalles muy íntimos de las relaciones sexuales de la pareja. En otra parte de los clips, la modelo pregunta qué debe hacer para sacar de la vida de Nicky Jam a una exnovia. "¿Cómo puedo hacer para alejar a Larry de su vida, porque yo creo que si se aleja a Larry de su vida él me va a buscar más rápido?", pregunta la modelo. Por su parte, la santera le propone preparar "un pote de separación", el cual explica que lleva excremento de perro, de gallo fino, de gato, pimienta, azufre, entre otras cosas. Genesis Aleska Nicky Jam Credit: Instagram/ Nicky Jam Según Aleska, lo que quiere es que Nick Rivera Caminero "no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie", afirma. Asimismo, se oye a la santera pidiendo que Nicky Jam "solo tenga boca, olfato" y deseo sexual por la modelo. También invoca que "no tenga paz, que no tenga tranquilidad, que no pueda comer o levantarse", y que "sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Aleska Génesis". Aleska Génesis y Nicky Jam Aleska Génesis y Nicky Jam | Credit: Spread Pictures/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la filtración de estos impactantes videos, Aleska no se quedó callada. "Cada quien es libre de creer en lo que quiera", escribió en sus redes sociales. "Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas. Él es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a Él que nunca", aseguró. Fue el pasado mes de abril que Nicky Jam confirmó que ya no era pareja de Génesis, aunque luego se les ha visto a ambos. No obstante, desde entonces la modelo se ha visto en problemas con su Mawad, quien recientemente habría filtrado fotos y videos íntimos de ella. "Este señor continúa atentando contra mí, mandando mensajes de odio y publicando fotos y videos íntimos que solo él tenía. Además de enviarla directamente a familiares y amigos cercanos. Es un trato cruel, ilegal y muy bajo", dijo la joven en ese entonces. "Aunque es obvio que sufre de problemas emocionales y mentales, no me voy a quedar callada mientras continúe con su conducta maliciosa", añadió.

