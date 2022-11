Aleska Genésis revela quién filtró video de 'brujería' a Nicky Jam y llama a Miguel Mawad "mala cama" La modelo venezolana Aleska Génesis dice que "mala cama" es su ex Miguel Mawad, no Nicky Jam, y revela quien filtró video de su sesión de 'brujería'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleska Génesis reaccionó en sus redes sujks en medio de la tormenta mediática que ha generado la filtración de un video suyo supuestamente haciéndole 'brujería' a Nicky Jam para que vuelva con ella. La modelo venezolana compartió un mensaje en sus Instagram Stories, aclarando que ella llama "mala cama" a su ex, el empresario venezolano Miguel Mawad, no al cantante Nicky Jam. Además acusa a Mawad de editar el video de ella con la supuesta santera que le hizo un "amarre" al reggaetonero para que no dejara de pensar en ella. "Todo es verdad", dice ella en sus Instagram Stories. "Menos el 90 % del video que editaste, el mala cama eres tú MM", dice, retando a Miguel Mawad a mostrar el video completo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aleska Génesis y Nicky Jam Dallas Mavericks v Miami Heat Credit: Issac Baldizon/NBAE via Getty Images La modelo venezolana habló con Carlos Adyan, copresentador de En casa con Telemundo, y contó su versión de los hechos. "Los videos los filtró Miguel Mawad", dijo Adyan en el programa. Gatanet Mateo, una íntima amiga de Genésis "fue la pieza clave para "., Según ella, esta supuesta amiga la convenció de ver a esta 'hechicera' para embrujar a Nicky Jam y traerlo de vuelta a ella, y luego esta amiga la traicionó, dando los videos de esta 'consulta' a Mawad, el ex de Aleska. En medio del escándalo, Genésis Aleska ha compartido videos en sus Instagram Stories al lado del mar, caminando en la playa y buscando paz. Hasta ahora, Miguel Mawad no ha reaccionado a estas declaraciones de la modelo.

