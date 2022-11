"Tuve mis diferencias con él porque llegué a saber que era un estafador y un mentiroso. No me sorprende que esté con mi ex detrás de todo esto", manifestó . Hasta el momento de la publicación de esta nota, Cabrera no se ha pronunciado en las plataformas sociales.

"Desde hace 2 meses he visto como me han nombrado en entrevistas, una y otra vez, intentando dejar mal parado mi nombre, y aun así, me mantuve al margen con respecto a ella, no hablé, no reclamé, no me defendí incluso y no la nombré. ¡Basta! Pido respeto, porque yo jamás me he metido con esas personas ni con nadie. Y no tiene derecho a nombrarme metiéndome en sus problemas no resueltos, en los que no tengo absolutamente nada que ver", escribió la actriz.