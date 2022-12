Aleska Genesis revela que padece alopecia y muestra imágenes de su pérdida de cabello La modelo Aleska Genesis revela que padece alopecia y asegura que su condición es producto del estrés por el "acoso" y "maltrato psicológico" de su ex Miguel Mawad. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleska Genesis Credit: Instagram/@aleskagenesis Aleska Genesis padece alopecia y mostró imágenes de su pérdida de cabello. La modelo venezolana compartió la pesadilla que está viviendo. En un mensaje que compartió en Instagram cuenta cómo esta condición ha afectado su vida y alega que el estrés que ha sufrido por el acoso y maltrato de su ex, el empresario venezolano Miguel Mawad, ha afectado su salud. Hasta ahora, Mawad no ha reaccionado públicamente a estas declaraciones. "He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos) pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente", dice Aleska. "He estado pasando por todo este proceso en SILENCIO, sufriendo en silencio". Si bien en la primera foto aparece con una gorra, luego muestra su pérdida de cabello. "Esta soy yo actualmente.. mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de alopecia). No he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace tres meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo". Aleska Genesis Credit: Instagram/@aleskagenesis "Desde hace tres meses los abusos, el acoso y la violencia han ido incrementando, el maltrato psicológico ha empeorado y hoy temo por mi vida y por mi seguridad, tengo MIEDO de que algo me pase por la obsesión que tiene esta persona conmigo", añade. La empresaria venezolana —quien fue novia del reggaetonero Nicky Jam— ha acusado a su expareja Miguel Mawad de maltrato físico y psicológico. "Por eso tuve que pedir una ley de restricción, he tomado ACCIONES LEGALES. Ya esta persona fue servida por una orden de restricción a mi favor y aun así sus ataques no han parado y ha VIOLADO la ley. Él intentó solicitar una orden de protección en mi contra basada en MENTIRAS patológicas y por ello se la NEGARON, porque todos sus argumentos eran FALSOS", dice. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo agradeció el apoyo de sus hermanos y su familia durante este doloroso momento. "He estado luchando mucho con mi miedo de poder abrirme vulnerablemente a lo que he estado sufriendo, y mostrar esta parte de mí que me duele tanto y ha afectado mi vida, mi autoestima y mi salud. Ha sido uno de los mayores actos de valentía que he tenido en mis redes sociales", afirma. "Lo hago porque quiero hacer conciencia de esto para que tengamos presente cuánto puede afectar la maldad, la crueldad, y la mala intención de alguien a otro ser humano".

