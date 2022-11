Aleska Genesis manda este mensaje a Gaby espino sobre Miguel Mawad Aleska Genesis acusó a su ex Miguel Mawad de maltrato físico durante su noviazgo, y manda este mensaje a la actriz Gaby Espino, quien hoy celebra su cumpleaños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Gaby Espino celebra hoy su cumpleaños y Miguel Mawad la felicitó en sus Instagram Stories. "Feliz cumpleaños reina", escribió el empresario venezolano junto a una foto abrazado a la actriz, quien fue su novia. Por su parte, Aleska Genesis, quien fue novia hace años de Mawad, le mandó otro mensaje a Gaby espino y no fue para felicitarla. La modelo venezolana le lanzó una advertencia a su compatriota en una entrevista con Carlos Adyan en el programa En casa con Telemundo. "Yo desde que soy niña siempre he admirado a Gaby, incluso siempre le tuve respeto y le tengo respeto, pero en estos momentos yo no sé que pensar. Incluso puedo sentir que ella también está siendo víctima de su abuso psicológico", dijo, refiriéndose a Mawad. "Yo no sé lo que él le está diciendo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aleska dijo que está abierta a hablar con Gaby si ella quiere. "Yo quiero también como mujer demostrarle solidaridad y que si en algún momento ella quiere hablar conmigo yo estoy totalmente dispuesta y le abro las puertas para que ella hable conmigo, porque ya yo viví todo eso". Gaby espino Miguel Mawad Credit: Instagram Stories/ Miguel Mawad Aleska mandó una advertencia a la actriz. "Yo lo único que le digo a ella primero es que no tenga miedo, que se cuide, y que no hay dinero alguno que compre la paz y la tranquilidad emocional", dijo la modelo. Gaby Espino y Aleska Genesis Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank/Getty Images; Gustavo Caballero/Getty Images ¿El lanzamiento de su perfume fue una estrategia para desviar la atención del pleito con Mawad y los videos de brujería a Nicky Jam? "No, yo no quiero desviar la atención de nadie, simplemente aproveché la oportunidad que todo el mundo tenía la atención en mí, y ya yo venía trabajando con este proyecto desde hace un tiempo", dijo. "Los que me conocen saben que yo he puesto el hashtag Mala, entonces aproveché y fui pasando mi marca, mi perfume". Mala, el nombre de su marca, no representa a una mujer malvada. "Es una mujer con fuerza, empoderada, una mujer cautivadora, que blindó su corazón de amor propio", dice Aleska. "Y que esa mujer no va a dejar que nadie la toque y que nadie le haga daño". ¿Será parte de la nueva temporada del reality show La casa de los famosos de Telemundo? "Me lo han propuesto varias veces", revela ella. "Al principio yo dije que no. A mí me da miedo el tema de las cámaras, del reality, de poner mi vida privada a la luz pública, pero no sé, yo estoy ahorita aceptando todo lo que la vida me está ofreciendo".

