Aleska Génesis acusa a su ex de difundir sus fotos desnuda: "Es un trato cruel" Aleska Génesis culpó a su expareja Miguel Mawad de difundir sus fotos desnuda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleska Génesis Aleska Génesis | Credit: Aleska Génesis-Instagram El conflicto entre Aleska Génesis y Miguel Mawad parece no acabar. Ahora que se han comenzado a difundir fotos suyas al desnudo, la modelo salió culpó a su expareja de la filtración de esas imágenes íntimas. "Lamentablemente como figura pública mi vida personal está al alcance de todos, especialmente cuando fotos, videos y textos privados son expuestos indebidamente", comunicó en sus redes sociales. "Me he quedado callada muchas veces y aunque no puedo salir a desmentir cada vez que Miguel Mawad dice una mentira o publica imágenes privadas para tratar de intimidar y perjudicar, esta vez sí siento que no debo mantenerme en silencio", sostuvo. La ex de Nicky Jam aseguró que es Mawad quien ha difundido las imágenes y aseguró que padece de problemas mentales. "Este señor continúa atentando contra mí, mandando mensajes de odio y publicando fotos y videos íntimos que solo él tenía. Además de enviarla directamente a familiares y amigos cercanos. Es un trato cruel, ilegal y muy bajo", dijo. "Aunque es obvio que sufre de problemas emocionales y mentales, no me voy a quedar callada mientras continúe con su conducta maliciosa", indicó. "Espero que pueda pasar la página, recibir la ayuda que necesita y que no siga hundiéndose más bajo de donde ya se encuentra. Eventualmente, no tengo la duda que la justicia le llegará", finalizó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Génesis y Miguel tuvieron una relación amorosa durante años, pero tras poner fin al noviazgo, la modelo mantiene una pésima relación con su ex, quien la ha tildado incluso de "prostituta" y de haber sido violenta. No obstante, la venezolana alega que Mawad no soporta la idea de la separación. "Es una persona que no acepta que ya lo nuestro se acabó", dijo en entrevista con Carlos Adyan de En casa con Telemundo. "Me dolió muchísimo el hecho de leer esas declaraciones".

