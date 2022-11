Se filtran videos de los supuestos malos tratos recibidos por Aleska Génesis de su exnovio En medio de la polémica que la relaciona con brujería, ahora es de su expareja, Miguel Mawad, de quien se filtran unos videos muy comprometedores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien creía que lo de los videos de la supuesta implicación de Aleska Génesis en peticiones de amarre y brujería a varias celebridades se iba a quedar ahí, estaba muy equivocado. Después de una semana llena de polémica y memes con los videos de la modelo en conversación con una santera, ahora han salido a la luz otras imágenes también de gran compromiso. Esta vez para el que fue su novio, Miguel Mawad. Las redes han empezado a llenarse de unas grabaciones en las que supuestamente el empresario venezolano podría haber agredido a la venezolana y su perrita. Desde el programa En casa con Telemundo se mostraron las sensibles imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que parece que ambos se tienen declarada una guerra mediática que no tiene visos de acabar, al menos por ahora. "¿Gaby Espino, qué haces ahí?", resaltó una de las colaboradoras del show ante este video que muestra la relación tan tóxica que existía entre Miguel y Aleska, además de unas conductas poco ejemplares. Si bien la exitosa empresaria y actriz venezolana se ha mantenido al margen de todo este escándalo y no ha confirmado que haya vuelto con el que fuera su novio, el hecho de haberse dejado ver juntos las últimas semanas hace pensar que hay un acercamiento. Una historia muy turbia que, desafortunadamente, promete más capítulos.

