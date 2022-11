"Ahorita me siento bien pero no te voy a negar que me he sentido un poco agobiada, afligida, dolida con muchas cosas que han venido sucediendo de un tiempo hacia ", dijo ella, quien ha estado en el ojo del huracán tras salir unos videos haciéndole un 'amarre' a Nicky Jam. "Los videos de la bruja sí son verdad. Era un momento de intimidad con mis amigas en donde estábamos echando broma. Ellas fueron las que me dijeron: vamos a hablar con esta señora, vamos a hacerle preguntas. Yo sé que cometí un error", dice.

Otras dos amigas de Aleska estaban en esas llamadas con la santera, que luego filtró. "Eran mis amigas íntimas", dice ella, decepcionada y sintiéndose traicionada. "Yo caigo en cuenta que todo es una trampa. Una vez que estos videos los tiene él, él empieza a amenazarme", dice sobre el empresario venezolano Miguel Mawad, su ex pareja. "Diciéndome que si no volvía con él, 'mira lo que te va a pasar', esto te pasa por haberte ido, suicídate", dice ella que él le dijo.

Aleska Genesis Credit: Instagram/@encasacontelemundo

Según ella Mawad le pidió que ella escribiera un comunicado disculpándose con él y con Gaby Espino, con quien Mawad también tuvo una relación amorosa. "Él lo que quería es que yo saliera a la luz a humillarme", dice la también empresaria, quien lanzó el perfume Black Heart. "O me deprimo y me escondo, o me empiedro com el ave fénix y vuelvo a renacer. Y esto para mí es un renacimiento".

"Nicky Jam es mala cama", le pregunta Adyan. "Todo lo contrario", aclara ella sobre el reggaetonero, acusando a Mawad de editar el video para que pareciera que ella habló mal del cantante. "Nicky es una persona espectacular. Nosotros somos amigos. Él este tema se lo tomó como un chiste, él lo que hizo fue reírse".

Aleska también acusa a su expareja Miguel Mawad de agredirla físicamente durante su noviazgo.

"Estoy viviendo desde hace dos meses acoso. He sido víctima de un abusador y de maltrato por muchos años en donde yo me he quedado callada", dice mostrando en el programa un video, donde Mawad supuestamente la patea y ella está en el suelo. Según ella, este abuso ocurrió en Estados Unidos, hace unos dos años cuando ellos eran pareja.

"Ni siquiera yo misma me entiendo. Yo estaba sola, con la autoestima en el suelo", confiesa ella al preguntarle porqué no denunció antes el supuesto abuso. "Yo incluso hasta evitaba ver a mi familia para que no me vieran golpeada, para que no me vieran con morados. Después de la agresión venía la parte donde él pedía perdón, lloraba, se arrastraba, se arrodillaba". Sobre su relación con Mawad, añade: "A veces las mujeres cuando estamos enamoradas permitimos tantas cosas".

Hasta ahora, Mawad no ha hablado sobre estas declaraciones de Aleska. Después de su entrevista con Carlos Adyan, en sus Instagram Stories, Mawad comparó a Aleska con una de las hienas de la película animada El rey león.