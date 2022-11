Aleska Génesis contraataca y hace advertencia a Gaby Espino de extrema gravedad Después de su cruce de videos y la aclaración pública de la actriz venezolana, la expareja de su novio le ha dedicado un nuevo mensaje donde la pone en sobre aviso de asuntos muy delicados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino ha decidido que no hablará más, solo en los tribunales. Pero antes quiso dejar claros una serie de puntos muy graves. Después de que la venezolana hiciera una denuncia pública del atentado contra sus redes sociales vivido, Aleska Génesis se defendió. Unas declaraciones a las que la actriz volvió a responder con más contundencia, documentos y pruebas argumentando sus acusaciones. Y, como era de esperar, Aleska ha contraatacado con varias advertencias. Gaby Espino y Aleska Génesis Gaby Espino y Aleska Génesis | Credit: IG/Gaby Espino y Aleska Génesis A través de un escrito en sus historias de Instagram, la maniquí quiso avisar a Gaby de lo que supuestamente le espera al estar unida a una persona como Miguel Mawad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿No te da pena prestarte a tanta ridiculez?", lee una parte del escrito de Aleska. "Estás defendiendo a un sociópata ladrón". "Que no se te olvide que fui yo quien te lo presenté y luego empezaste la relación con él, que al verme soltera te dejó para volver y pedirme matrimonio y al ser rechazado, ¿tú vuelves? ¿Por qué lo hiciste, por amor?", prosigue su escrito. Aleska Génesis Aleska Génesis | Credit: IG/Aleska Génesis La ex del cantante Nicky Jam se atrevió a hacer más acusaciones. "El dinero que él te está dando para tu proyecto es robado y tú lo sabes. Y el está siendo investigado por el gobierno federal de los Estados Unidos y por eso no puede viajar", prosiguió. Y añadió. "En lo que tú lo dejes a él, o lo quieras dejar, no vas a saber cómo salirte de esa relación y él va a actuar en contra de ti y de tu familia porque es un psicópata narcisista maltratador. Después no digas que no te avisé".

