Aleks Syntek de nuevo en el ojo del huracán por criticar música de Peso Pluma y Bad Bunny Hace un tiempo, Aleks Syntek criticó el género del reguetón y ahora nuevamente habla de los ritmos actuales; lo cual, no fue del agrado de muchas personas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La posición sobre los géneros musicales que ha mantenido Aleks Syntek, incluye una fuerte desaprobación al reguetón; lo cual, ocasionó fuertes críticas. Ahora, vuelve a abrir polémica tras hablar de los ritmos actuales de cantantes como Peso Pluma y Bad Bunny. "Las melodías pertenecen a la parte del área de arriba del cuerpo, a la cabeza, estimulan el intelecto por eso escuchar a Mozart de bebé estimula a los bebés, por eso la música clásica es buena para estudiar, por ejemplo", explicó Syntek en el programa digital mexicano La Saga (YouTube). "Los ritmos, que los empezaron los cavernícolas hace muchos años, pertenecen más a la excitación sexual, a la zona erógena, entonces sí hay una tendencia hacia el ritmo muy fuerte y es lógico que la gente joven tienda más a acercarse más a los ritmos y entre más adulto, empiezan a interesarte las cosas como más melodía con más expresión intelectual". Entre los invitados se encontraba también León Leiden, un joven músico de 24 años que lo confrontó en diversos momentos. "No me veo haciendo música urbana porque no me nace", advirtió. "Siempre hay público para todo". De hecho, el cantante trató que explicar que en las nuevas generaciones hay gente muy talentosa. "Lo que lamento un poco de la época streaming es que Spotify busca cantidad y no calidad", advirtió. "Hay muchas cosas que son efímeras porque eso diluye. Le digo al público 'no necesariamente se vayan por el top ten, el trending, busquen'. Hay chavos de 18, 20 años, haciendo bolero, salsa, jazz, rock, increíble. No tienen que estar con una tendencia, no cometan el pecado de castigarlos con la indiferencia a esta generación que tiene tanto talento para la música clásica". Aleks Syntek, Peso Pluma, Bad Bunny Aleks Syntek, Peso Pluma, Bad Bunny | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group; Ethan Miller/Getty Images; Alberto E. Rodriguez/Getty Images for CinemaCon SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas reaccionaron a sus comentarios. "La música, como cualquier arte, expresa el espíritu del tiempo, de cada época, nos guste o no"; "A lo único que no le entro es al reguetón, pero estoy de acuerdo que depende el momento del día y etapa de la vida"; "Me encanta Syntek, pero de verdad se refleja mucho resentimiento con las nuevas generaciones", y "Pobre Aleks mejor se hubiera quedado callado", mencionaron. Aleks Syntek dejó claro que seguirá con su estilo pop-rock, porque sabe que siempre habrá quien lo escuche.

