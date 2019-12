Alejandro Tommasi habla por primera vez tras un alarmante mensaje en que parecía despedirse de la vida El actor Alejandro Tommasi alarmó a sus seguidores tras compartir en redes un video que parecía una despedida. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los fanáticos del actor Alejandro Tommasi ya pueden respirar tranquilos tras el alarmante mensaje que compartió en las redes sociales. Tommasi agradeció la preocupación y muestras de cariño por parte de sus seguidores, amigos y colegas y aseguró que se encuentra bien. Señaló que el sorprendente mensaje del pasado martes se debió a un momento de desesperación, sin dar más detalles. “Les agradezco infinitamente, de verdad. Estoy bien, gracias, fue un momento de desesperación que no tienen ni porqué saber qué es lo que pasó, pero estoy bien”, expresó a través del vídeo colgado en las redes sociales. Tommasi alarmó a sus seguidores con el mensaje del martes, que fue tomado como una carta de despedida en antelación a un suicidio. Si bien hasta el momento todo parece indicar que se encuentra estable, sus fanáticos continúan preocupados. “Nadie sabe el dolor que me retuerce el alma. Nadie busca darme amor y calma. Solo Dios que me recibe en su ternura y me abraza con su amor allá en la Gloria. Ya me voy, y se acabó mi historia, rezaré para tener clemencia”, dijo en el mencionado mensaje. “Gracias doy por su cariño, no a todos, que me dieron un momento de paciencia. Los tendré en la memoria de mi alma. Y vendré a agradecer en el camino, solo digo gracias por ser lindos en mi pobre vida que se acaba. Buscaré una luz en su mirada cuando recen por mi alma, en el cielo”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje fue borrado horas después de su aparición tras recibir un sinnúmero de mensajes preocupados por su salud y bienestar. El actor aún no ha explicado la razón de su frustración, lo que ha abonado las especulaciones. Sus siguiente mensaje lo dedicó en criticar la situación de su país. “La ilegalidad, la corrupción, la injusticia, el mal funcionamiento de las instituciones del país que no resuelven los casos jurídicos que afectan a los ciudadanos. Los carpetazos por influencias y el mal gobierno afectan la integridad y los derechos humanos de los mexicanos”, denunció. Advertisement

