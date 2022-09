El actor Alejandro Tommasi revela que ahora es pansexual Alejandro Tommasi ha asegurado que su orientación sexual cambió y que ahora es pansexual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Tommasi Alejandro Tommasi | Credit: Mezcalent Alejandro Tommasi se ha pronunciado de nuevo acerca de su sexualidad. A pesar de que hace unos años se declarara abiertamente homosexual, el actor mexicano ahora ha asegurado que su orientación cambió y que es pansexual: que puede sentirse atraído por personas independientemente de su sexo o identidad de género. "Sí yo siempre les he dicho que los términos han cambiado y ahora soy pansexual. Me voy por una persona que me trate bien, que me quiera, que me ame", aseguró a la prensa el villano de telenovelas como El manantial y Tormenta en el paraíso. "Yo me hubiera casado con Carmen Salinas porque me trataba bien, era un amor conmigo. Laura Flores ya está casada y si no lo fuera yo me la robaba porque es un amor. Uno se enamora de la persona, no tanto de la sexualidad", agregó. Alejandro Tommasi y su pareja Óscar Ruiz Credit: Instagram Óscar Ruiz El actor, quien estuvo casado con el conductor y actor mexicano Óscar Ruiz, reveló en una ocasión en una entrevista con Grupo Fórmula que cuando una revista hizo pública su homosexualidad se puso a pensar en lo que iban a decir los que estaban cerca de él "y no me importó mucho". "Entonces menos me importó lo que pensaban los que estaban más allá", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esa ocasión Tommasi también reflexionó sobre lo que para él significaba la sexualidad. "Pienso que la sexualidad va más allá de lo que somos realmente como personas. Nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra creatividad, nuestra sensibilidad… va más allá de la sexualidad. La sexualidad es un ratito a la noche y ya. No debemos darle la importancia [que tiene]", dijo.

