Conoce a Carlos, el hermano de Alejandro Speitzer, ¡un actor que rompe esquemas!

Alejandro y Carlos speitzer Credit: Ig/ Alejandro speitzer

¿Sabías que el protagonista de Oscuro deseo tiene un hermano que también es actor? Lo vimos en las telenovelas Rayito de luz, Fuego ardiente y Contigo sí, ¡y aquí te lo presentamos!

Puro orgullo

carlos speitzer y alejandro speitzer Credit: Ig/Alejandro Speitzer

Mucho se habla actualmente del actor mexicano Alejandro Speitzer por su destacado papel en el sexy thriller Oscuro deseo de Netflix, al lado de Maite Perroni. Pero en la familia también hay otro destacado histrión de larga carrera, su hermano mayor Carlos Speitzer.

Experimentado

Maria Chacon y CarlosSpeitzer "Simon Dice" Credit: Mezcalent

Carlos Speitzer comenzó su carrera artística a los 8 años con Aventuras en el tiempo y Amy la niña de la mochila azul. En las telenovelas ha hecho Contigo sí, al lado de Danilo Carrera; la comedia Simón dice; Fuego Ardiente, y la comedia Un poquito tuyo, al lado de Marjorie de Sousa.

¿Quién fue el primero?

Alejandro y Carlos speitzer Credit: Ig/ Alejandro speitzer

En una entrevista con el show SNSerio, de Monterrey, México, Carlos explicó que su hermano era un bebé en brazos de su mamá cuando iban por él a los castings y que poco a poco él se fue acercando a la actuación. La primera novela de Alejandro fue Rayito de luz donde Alejandro interpretó a un niño con leucemia.

Puro Sinaloa

Carlos Speitzer Credit: Ig/Carlos Speitzer

Speitzer es originario de Culiacán, Sinaloa, tierra que abandonó a una tierna edad, pero que visita con frecuencia y que lleva en la sangre. "Culiacán me representa", afirma, "[es] hermoso".

Macho man

Carlos Speitzer "Contigo sí" Credit: Ig/ Carlos Speitzer

Speitzer se ha distinguido por sus papeles de carácter recio, mostrando su musculoso cuerpo. "Yo quería salir en la tele", ha dicho el actor quien desde chiquito presionó por salir en televisión sobre su inscripción en el Centro de Capacitación de Televisa. "A los seis meses hice mi primer novela, un personaje de un niño de la calle. No he dejado de hacerlo".

Soprendente

Carlos Speitzer siempre ha roto esquemas. Recientemente posó para una revista Neomen con este sensual look. "Sal de tu zona de confort y experimenta. Solo explorándote estarás consciente de los alcances reales de tu ser; te vas a sorprender!", exclamó al respecto en sus redes.

Sus pasiones

Carlos Speitzer juega béisbol Credit: Ig/ Carlos Speitzer

Speitzer también es fan del béisbol y en determinado momento tuvo que elegir entre la actuación y el terreno del juego, optando por los escenarios. Sin embargo aún dedica tiempo al deporte cada vez que sus labores le permiten.

