El pellizco que le dieron a Alejandro Speitzer en una nalga, ¿lo hizo la ex de Marc Anthony? Alejandro Speitzer fue captado en lo que parece ser un centro comercial junto a una mujer, que de repente le pellizca una nalga. ¿Es Shannon de Lima? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Speitzer es uno de los hombres más aclamados hoy en día, tanto por su talento como actor pero también por su belleza. ¡No por gusto fue elegido entre los hombres más guapos del 2021! Aunque el mexicano ha estado soltero durante los últimos tiempos, desde que pusiera fin a su relación con Ester Expósito, en estos momentos podría estar dándose una oportunidad en el amor. Al menos eso piensan sus fans. Los rumores se desataron desde que el actor fuese captado en lo que parece ser un centro comercial junto a una mujer, que de repente le pellizca una nalga, algo que nota la complicidad y confianza que hay entre ambos. @@alexspeitzer En el momento en que esto sucede, los dos se dan cuenta de que los estaban grabando y apuran el paso. No obstante, los seguidores de Speitzer se han estado preguntando quién es la mujer que lo acompañaba y que se atrevió a tocarle de esa manera el trasero. Alejandro Speitzer Alejandro Speitzer | Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images Por su aspecto físico, muchos han pensando que se trata nada más y nada menos que de la modelo Shannon de Lima, la ex de Marc Anthony. Aunque no se conoce a ciencia cierta si se trata de la venezolana, los fans, que no se pierden una pista, lo aseguran luego de haber detectado otros detalles que pudieran hablar de una relación entre Speitzer y De Lima. Shannon de Lima, bañador, bikini, pasarela, sexy, foto Credit: Instagram / @shadelima SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ejemplo, en un mismo día se percataron de que ambos habían subido la misma historia en un mismo lugar, donde aparecían unos helados similares de vainilla, aunque ninguno etiquetó al otro. Por el momento ninguno ha ofrecido declaración al respecto. Por su parte, Speitzer ha dicho estar feliz en este tiempo de soltero, aunque le encanta estar en pareja. "Es sano no tener que vivir en pareja. Me hace bien caminar solo y descubrir quién soy en silencio, soy mucho más feliz ahora", aseguró.

