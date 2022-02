¿Alejandro Speitzer es más feliz ahora que cuando era novio de Ester Expósito? Alejandro Speitzer asegura que se siente feliz estando solo, luego de que su relación con Ester Expósito llegara a su fin el año pasado. Ella para haber pasado página, ¿y él?. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Speitzer Alejandro Speitzer | Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images Alejandro Speitzer está en una de las mejores etapas de su vida, no solo porque el galán cosecha cada vez más éxitos profesionales, sino porque también se siente feliz de estar solo, luego de que en 2021 llegara a su fin la relación que mantenía con Ester Expósito. "Es sano no tener que vivir en pareja. Me hace bien caminar solo y descubrir quién soy en silencio, soy mucho más feliz ahora", aseguró el joven de 27 años durante una entrevista para Esquire, con la periodista Lydia Cacho, ahora que se estrena la segunda temporada de Oscuro deseo (Netflix). "Tengo un reto personal, entiendo que debo pasar más tiempo solo, aprender a conocerme. Ahora en Madrid paso mucho tiempo solo", añadió. No obstante, el actor reconoce que la vida en pareja también es una aventura: "Me gusta vivir en pareja, en compañía, la vida me sabe mucho mejor". Aunque la ruptura de su relación fue de las más comentadas el pasado año y pese a que Expósito tiene una nueva pareja, el uruguayo Nico Furtado, Speitzer confiesa que sigue creyendo en el amor. "A mí me define el amor, me gusta estar enamorado porque es el momento cuando me desprendo del ego y me entrego a la relación amorosa de forma totalmente incondicional", afirmó. Durante la entrevista, el actor y primer mexicano en ser embajador de la lujosa marca Bulgari, habló también sobre lo que espera de su carrera. "La verdad es que hubo un punto en mi vida… A ver, soy muy joven y decir hubo un punto en mi vida suena como si tuviera 45 años y todavía tengo 27. Pero sí hubo un punto, cuando cumplí 20 años, cuando ya empiezas a formarte como adulto, en el que trataba de planearlo todo, de visualizar mucho y nada de lo que planeaba sucedía; afortunadamente, sucedían cosas mejores", reflexionó. "Así que entendí que debo trazar el camino, nunca estar cerrado a otras posibilidades que me plantea la vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ahora el actor se mantiene soltero, y ha afirmado que desde entonces la dueña de su corazón es su mamá Gina, quien le ha dado las enseñanzas más importantes de su vida.

