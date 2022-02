Catherine Siachoque levanta ámpula con Miguel Varoni tras coqueto mensaje a Alejandro Speitzer ¿Acaso se desataron los celos de Miguel Varoni tras mensaje de su esposa Catherine Siachoque al joven actor Alejandro Speitzer? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alex Speitzer, piropo Catherine Siachoque y Miguel Varoni Credit: Mezcalent (2) En la segunda temporada de la serie Oscuro deseo, que es protagonizada por Maite Perroni y Alejandro Speitzer, se incluyó en el elenco a Catherine Siachoque, quien creó lazos fuertes de amistad con sus colegas; particularmente con el actor, a quien le dedicó un emotivo mensaje. "Otra de las cosas maravillosas de Oscuro Deseo 2, fue no solo poder compartir el set con un actor tan talentoso como Alejandro Speitzer, sino también ¡dejarme su amistad!", mencionó Siachoque en su cuenta de Instagram. "Por cierto… quiero decirles que es aún más guapo en persona (el primer día que lo conocí llamé enseguida a Migue [Varoni, mi esposo] y a mi jefe a decirles 'no puede ser, es peor de guapo en persona'). ¿¿¿Ya la vieron??? Está en Netflix". Este texto no pasó desapercibido para Miguel Varoni, quien reaccionó de inmediato con una simple palabra. "Uy", escribió. Lo cual, causó las bromas de los cibernautas. "Miguel Varoni tranquilo que ella te sigue amando; pero lo cierto es que no hay fallas en su lógica sobre Alejandro Speitzer ¡¡¡divino!!!", dijo un cibernauta. Catherine Siachoque Miguel Varoni; Catherine Siachoque | Credit: Instagram; Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El protagonista de dicha emisión no dudó en responder de inmediato y con el mismo cariño que lo hizo hacia él la intérprete de Hilda Santana Doña Hilda en la telenovela Sin senos no hay paraíso. "¡¡Cathyyy!! ¡Qué padre habernos cruzado y haber disfrutado de ese proceso!", escribió la misma red social. Alejandro Speitzer Alejandro Speitzer | Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images "Gracias por la gran compañera que eres y por tu buena actitud que siempre hace más sencillo el día a día", agregó. "Que el camino nos una de nuevo y que sigamos hablando de comida". Sin duda, Catherine Siachoque y Miguel Varoni demostraron que se llevan muy bien y pueden bromear públicamente. Así que, junto a Alejandro Speitzer, tuvieron un momento divertido en redes sociales.

