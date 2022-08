Alejandro Speitzer habla de las críticas a Danna Paola por su extrema delgadez: "Me parece muy mal" Danna Paola ha sido criticada tras aparecer en los Premios Juventud 2022 más delgada de lo que acostumbramos a verla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Speitzer y Danna Paola Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Dior, Mezcalent Mucho se ha hablado de Danna Paola tras aparecer en los Premios Juventud 2022 más delgada de lo que acostumbramos a verla. Hay quienes han critican su aspecto físico y hasta dicen que podría estar sufriendo problemas alimenticios. Pero lo cierto es que la presión que se ha ejercido sobre la actriz y cantante ya se va pasando de la raya. Así lo cree Alejandro Speitzer, quienes se conocen desde hace más de 20 años, cuando protagonizaron juntos telenovelas como Rayito de luz o Atrévete a soñar. "Me parece muy mal que estén hablando del físico de una persona [...] estamos en un momento de la vida en el que hay que ser muy cuidadosos con esos temas", dijo el actor en un encuentro con los medios tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Alex Speitzer y Danna Paola 2009 Credit: Mezcalent "No quiero entrar en todos esos temas que me parecen muy delicados. Hay gente que realmente pasa por esas cosas y creo que hay que ser muy respetuosos", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente el tiktoker Edrei Peña manifestó su preocupación por la apariencia física de Danna Paola, algo que la molestó particularmente. "Estoy muy preocupado por la salud de Danna Paola. Miren las fotografías, la cantidad de peso que ha perdido, miren los huesos que se resaltan en su espalda y en su pecho. Como vemos está irreconocible (…) Yo sé que las figuras públicas tienen que cuidar su imagen pero hay límites porque su salud está en juego", dijo. Ante esto, la joven no se quedó callada y respondió: "Aoc, NO ES MI CUERPO, NO OPINO QUERIDO", comentó en el clip de Peña en TikTok.

