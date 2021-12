Alejandro Speitzer elegido entre los hombres más guapos del 2021 Alejandro Speitzer ha sido elegido como uno de los más guapos del mundo en 2021, el único mexicano en aparecer en la prestigiosa lista elaborada cada año por el británico TC Candler. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alex Speitzer Alex Speitzer | Credit: Victor Chavez/Getty Images El actor Alejandro Speitzer sigue cosechando éxitos. Ahora el joven de 26 años ha sido elegido como uno de los más guapos del mundo en 2021, el único mexicano en aparecer en la prestigiosa lista elaborada por estas fechas cada año por el periodista británico TC Candler. En la lista de The 100 most handsome faces, el modelo quedó en el puesto número 79 por delante de Cristiano Ronaldo, que quedó en el 86, Zac Efron en el 82, Mario Casas en el 94 o Pablo Alborán en el 85. Asimismo, el top 5 de los rostros más bellos lo integran: 1- Paing Takhon, 2- Chris Hemsworth, 3- V de BTS, 4- Timotheé Chalamet y 5- Jungkook, de BTS. Dwayne Johnson, por su parte, ocupó nada más y nada menos que el lugar 100 del ranking. ''La Lista de las 100 caras más bellas no es un concurso de popularidad y definitivamente no es específica de un país. No se trata de la celebridad más sexy o más famosa. Más bien, la lista intenta informar y ampliar la opinión pública, en lugar de reflejarla'', dice en su web Candler, quien lleva elaborando este tipo de rankings desde 1990. Para integrar la lista de los 100 más guapos, el jurado elige entre un total de 800 personas, y se fija en aspectos su atractivo físico, personalidad, autenticidad y estilo. Luego el público es el encargado de colocar en cada posición de la lista a través de una votación. "En los últimos años, la lista ha acumulado más de 12 mil millones de impresiones en las redes sociales y cientos de millones de visitas. Se considera que es la lista más prestigiosa y reconocida internacionalmente de su tipo", apunta Candler. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La carrera actoral de Speitzer comenzó desde muy pequeño, y cada vez está más en auge. En los últimos tiempos ha aparecido en producciones de Netflix como El Club, Oscuro deseo, Alguien tiene que morir y la segunda temporada de Elite. La carita de Speitzer se hizo conocida cuando de niño protagonizó junto a Danna Paola Rayito de luz, y se robó el corazón de los mexicanos. Recientemente ambos se reencontraron ya de adultos y recordaron los tiempos en que también hicieron Atrévete a soñar y Amy, la niña de la mochila azul, y demostraron que mantienen el cariño intacto de siempre.

