Alejandro Sanz ya tiene competencia en la música: su hijo Así lo presentó en su cuenta de Instagram. “Mi admiración tiene forma de persona. Mi hijo Alex: música en vena y disco en vuelo”. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Alejandro Sanz ya está dejando a sus herederos con el mejor tesoro; la música. El cantante español anunció orgulloso que su hijo mayor, Alexander, de 16 años hizo su debut musical con él en el escenario. Así lo presentó en su cuenta de Instagram. “Mi admiración tiene forma de persona. Mi hijo Alex: música en vena y disco en vuelo”. El primer disco de Alex, SanitY ep, contiene seis canciones en inglés. Cada tema es compuesto por el joven y hasta incluye un poco de rap. “He trabajado muy duro en esto, disfrutadlo”, compartió en sus redes sociales con emoción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente, el cover de su álbum es la misma imagen a blanco y negro de padre e hijo en el escenario con la que su papá hizo el anuncio. El empujoncito de Alex comenzó este año cuando salió de gira con su papá desde el 27 de junio donde su papá reveló la sorpresa de que su hijo era uno de los miembros de su banda. “Una foto no puede abarcar todo el orgullo que siento como padre. Mi hijo Alexander me ha acompañado en los conciertos de La Gira con un derroche de talento infinito. Compartimos vida, compartimos pasiones. Él no quiere que le presente pero lo voy a hacer igual porque para eso estamos los padres, para molestar a los hijos. Ha venido mi hijo Alexander. Bueno, pero no le miren mucho ahora, ¿ok? Va por ti, cariño”, dijo. Alexander es fruto de la relación del artista español con la puertorriqueña Valeria Rivera. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Alejandro Sanz ya tiene competencia en la música: su hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.