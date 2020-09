¡Por fin! Alejandro Sanz y su ex llegan a un acuerdo en su divorcio Tras más de un año de negociaciones, la expareja puso fin a sus diferencias y ya no tendrá que presentarse ante un tribunal. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras un año de negociaciones y van y vienes, Alejandro Sanz y Raquel Perera llegaron a un acuerdo en su divorcio y ya no tendrán que someterse a un juicio pautado a iniciar este mes. Según informó el periódico español El país, la expareja llegó a una resolución hace unos días cuando el intérprete de “Mi persona favorita” viajó a Miami a visitar a los dos hijos que tienen en común, Dylan y Alma. En dicho acuerdo se estableció que Perera se instalará en Madrid con los dos menores y Sanz les comprará una casa y se hará cargo de una asignación económica mensual conforme a los gastos que tengan, reportó el diario Marca. Sanz y Perera se separaron en julio del año pasado y habían llegado a un punto muerto en sus negociaciones —hasta ahora. Luego que Sanz interpuso la demanda de divorcio en abril en Madrid, Perera respondió con otra en Miami en la que pidió una pensión de 40,000 euros mensuales para sus hijos. Además solicitó otra suma para cubrir gastos como la escuela, los viajes, los campamentos y los seguros médicos y dentales de los chicos, entre otras cosas. El diario La vanguardia señala que el artista y la empresaria firmaron el acuerdo donde también se detallan aspectos importantes sobre la crianza, la custodia, el régimen de visitas y la manutención de los chicos. Hasta el momento la pareja no se ha pronunciado sobre dicho acuerdo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, Perera sí colgó un mensaje en las redes sociales en el que deja ver que está en paz y enfocada en avanzar sin mirar atrás. Sanz sigue cosechando éxitos en su carrera y anunció que escribió e interpretó su primera canción hecha especialmente para una película. Se trata de la cinta El verano que vivimos que se estrenará en noviembre con Blanca Suárez y Javier Rey de protagonistas.

