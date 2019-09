Alejandro Sanz: "¿Quién me puede decir a mí que yo no soy latino?"

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Alejandro Sanz no solo es un experto en deleitar a sus fans con sus canciones y multitudinarios conciertos, el cantante español también aboga por toda causa que luche contra las injusticias sociales. Para que conozcan un poco más qué hay detrás del intérprete de “Pisando fuerte”, recuperamos esta entrevista exclusiva en la que además de hablar de música, charló sobre el orgullo que siente de ser latino. Algo que recientemente ha sido objeto de cierta polémica luego de que se cuestionara que su compatriota Rosalía recibiera un galardón en la categoría de música latina en los MTV Video Music Awards.

¿Qué te hace sentir orgulloso de ser parte de una ola latina?

Primero me enorgullece mi cultura, que es la gente con la que yo me siento identificado. Para mí el mundo latino es parte de mí. Hay mucha gente que considera que los europeos por estar en Europa somos más europeos que latinos, pero yo sinceramente creo que no. ¿Quién me puede decir a mí que yo no soy latino? Tengo mucho más que ver con un venezolano, un cubano, colombiano o con un mexicano que con un holandés y un belga, mucho más. Me da mucho gusto ver que la cultura latina está presente en todo el mundo. Y que durante muchos años hemos construido algo muy sólido que ahora mismo nos representa muy bien.

¿Quiénes han sido tus mentores en esta carrera?

Mi artista favorito era Paco de Lucía. Me gustaba ACDC. He sido muy abierto en el tema de la música. Creo que la música tiene que escribirse con mayúscula y tiene que disfrutarse en el amplio sentido de la palabra.

¿Con quién te falta colaborar?

La verdad con Residente, pero hay otros artistas nuevos que tienen talento y que están en proceso de crearse una carrera sólida que tienen mucho futuro, como Rosalía.

¿Cuál es tu sueño por cumplir?

Todos los escritores y compositores del mundo queremos escribir la canción más bella del mundo… y en eso estamos.

¿Qué es lo más atrevido que te ha dicho un fan?

No puedo contarlo en esta revista, no puedo contarlo si no está mi abogado adelante (risas).

Nunca has sido ajeno a las injusticias sociales por…

No se puede ser ajeno a la injusticia y no se puede ser ajeno al dolor de la gente.