¡Fin del amor! Alejandro Sanz y Rachel Valdés se separan Alejandro Sanz y Rachel Valdés: ruptura inesperada días después de su sincera confesión: "no estoy bien, estoy triste y cansado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir alejandro sanz termina novia rachel valdes Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images Alejandro Sanz y Rachel Valdés han decidido poner fin a su relación sentimental tras sostener un romance de más de tres años. La noticia de la ruptura ha dejado a muchos seguidores sorprendidos y especulando sobre los motivos detrás de esta separación. Fuentes cercanas a ¡HOLA! aseguraron que hace aproximadamente dos semanas se produjo la crisis de la pareja, lo que condujo a que la joven se marchara de la casa en la que ambos convivían, llevándose todas sus pertenencias. La relación entre Alejandro y Rachel ha sido objeto de atención mediática desde que se hizo pública a principios de 2020. Su historia de amor atrajo la atención de los medios y de los fans, quienes veían en ellos una pareja consolidada y llena de complicidad. Sin embargo, parece que las cosas no funcionaron como esperaban y han decidido seguir caminos diferentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN alejandro sanz termina rachel valdez Credit: Alejandro Sanz IG Según la publicación española, fue el intérprete de "Amiga mía" quien tomó la decision de terminar la relación por un "desgaste en la convivencia". Hasta el momento, ni el cantante ni la cubana se han expresado al respecto. Cabe recalcar que esta noticia llega a días de que Sanz publicara un preocupante mensaje en sus redes sociales donde expresaba que no estaba bien. "No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", escribió el cantante español de 54 años en Twitter. "Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano". El intérprete de "Corazon partío" abrió su corazón y reconoció que estaba velando por su salud mental. "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer". Relacionado: Shakira y Alejandro Sanz, ¿comprarán mansión en Miami? "Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual". alejandro sanz mensaje twitter no estoy bien Credit: Alejandro Sanz Twitter

