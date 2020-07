"La de tonterías que hay que escuchar". Alejandro Sanz reacciona a los rumores de su supuesta guerra con su ex A través de su cuenta de Twitter, el cantante español ha compartido mensajes y reflexiones de la vida donde deja claro que está por encima de cualquier crítica. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay algo por lo que Alejandro Sanz se caracteriza es por separar su vida privada de la pública. Siempre ha cuidado al máximo su parcela más íntima que incluye sus relaciones sentimentales y a sus hijos. En estos días el diario español El País hacía pública una información sobre la supuesta guerra entre el artista de "Corazón partío" y su exmujer, Raquel Perera, madre de sus dos últimos hijos. Los rumores han ido aumentando y las informaciones al respecto también. Coincidiendo con ello el artista de 51 años publicó un mensaje donde no pudo ser más claro. "La de tonterías que hay que escuchar", escribió en su cuenta de Twitter. Image zoom NurPhoto/Corbis via Getty Images Este no ha sido el único escrito con el que Alejandro nos ha sorprendido en dicha plataforma. "Nunca discutas con alguien que se cree sus propias mentiras". También ha tenido unas palabras para el amor. "El amor es renunciar a todo cuando no te piden nada. Si tienes que pedir o te piden... no es amor", escribía, entre otras cosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde luego, él ha vuelto a ser flechado por Cupido. El cantante ya no esconde su amor por Rachel Valdés, una artista contemporánea que mantiene una relación maravillosa con la primogénita de Alejandro, Manuela Sanz, fruto de su relación con la mexicana Jaydy Michel. Image zoom Rachel Valdés IG/Rachel Valdés Así lo demuestra esta imagen que ha compartido la cubana en sus historias de Instagram. "Foto de Manuela Sanz", escribía orgullosa en el pie de esta foto junto a una piscina. El artista está feliz y no está dispuesto que nada ni nade le amargue su presente, así que nada mejor para combatir las habladurías que su poesía que tanto nos gusta.

