Alejandro Sanz revela quién es su persona favorita ¡El cantautor español Alejandro Sanz, padre de cuatro hijos, confiesa quién es su persona favorita! By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Antes de que cayera enfermo con neumonía, Alejandro Sanz compartió detalles sobre su última producción, El disco, que cuenta con temas como “Back in the City”, “No tengo nada” y “Mi persona favorita”, éste último tema dedicado a su hija más chica, Alma, de 4 años. ¿Alma es tu persona favorita?

“Yo bromeo mucho con ellos, con los cuatro, porque abrazo a uno y le digo ‘tú eres mi persona favorita’, y miro al otro y le digo ‘¡no!’, entonces voy jugando un poco. Mi persona favorita son los cuatro, obviamente, pero le debía la canción a Alma”, dijo a MezcalTV. El español de 50 años, padre de cuatro hijos, reconoce que con los dos más pequeños, Dylan y Alma, fruto de su matrimonio con Raquel Perera, han podido disfrutar de la paternidad de otra manera distinta a cuando hace 18 años tuvo a su hija Manuela y un año antes, a su hijo mayor Alexander. “[Ha sido] muy diferente porque yo, tanto Manuela como Alexander, pues no los pude disfrutar tanto; pero a estos desde muy pequeños los estoy viendo crecer y ahora me tomo el tiempo. Sé lo valioso que es el tiempo que paso con ellos”, reflexionó. Por eso, Sanz reflexiona sobre cómo es como padre y lo distintas que son las experiencias que él está viviendo en comparación con lo que vivieron sus padres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Bueno, yo soy muy distinto a mi padre, por ejemplo, como fue conmigo. Yo creo que porque cambia la sociedad, cambia el entorno. Mi madre nos criaba sola a mi hermano y a mí, entonces es una mujer que tenía que ser muy fuerte, imagínate, sin ayuda ninguna, en Madrid no tenía amigas prácticamente”, dijo. “Mi padre viajaba casi todo el tiempo, iba a tocar a San Sebastián o a Bilbao, y se tiraba a lo mejor seis meses sin volver a casa; entonces claro, no le puedes exigir la misma comprensión a una señora que tiene que cuidar de dos niños sola, que ahora que tienes ayuda. Advertisement EDIT POST

Alejandro Sanz revela quién es su persona favorita

