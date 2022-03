Alejandro Sanz sobre el rap de Residente a J Balvin: "Acabo de ver un asesinato" Alejandro Sanz es otro de los que se ha quedado boquiabierto con el rap que Residente ha dedicado a J Balvin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Alejandro Sanz es otro de los que se ha quedado boquiabierto desde que saliera el nuevo tema en que René Pérez Joglar, Residente, barre el piso con J Balvin, al que llama "pendejo mentiroso" en la canción de ocho minutos. "Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz ✏️", escribió Sanz en su cuenta de Twitter y aunque no mencionó nombres, todos se percataron de que se estaba hablando de la oda de Residente al reguetonero colombiano. Enseguida muchos de los seguidores del español comenzaron a dejar comentarios: "Ya lo dijo el más grande de todos"; "yo creía que Alejandro era un persona pacífica pero lamentablemente otro más en la lista de violentos, a donde va a parar la sociedad"; "asesinato con alevosía..."; "magnífico. Así es como se hace", dijeron. gettyimages-1074934452.jpg (Photo by Eduardo Parra/WireImage) | Credit: (Photo by Eduardo Parra/WireImage) Lo cierto es que muchas son las reacciones que ha despertado el tema del boricua, el cual entre otras cosas dice: "No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra 'lealtad' porque se le olvida" o "es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello", refiriéndose al polémico videoclip de Balvin con Tokischa que fue eliminado de YouTube. René Pérez Residente René Pérez Residente | Credit: René Pérez/Instagram Otro de los que reaccionó a este tema fue Ricardo Montaner: "Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón", dijo en Twitter. "El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…", añadió. Al parecer Residente le tenía a Balvin esta carta guardada bajo la manga, ya que el conflicto se remonta al pasado año, luego de que el boricua la emprendiera contra el colombiano por instar a los artistas a boicotear la gala de los Grammy Latino. J Balvin J Balvin | Credit: J Balvin/Instagram "Si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante", le dijo Residente a Balvin. "Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces, no hubieses ido a los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. Seguro que tenías hasta cambio de ropa para cada premio", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento se desconoce si Balvin, quien en los últimos tiempos ha estado muy pendiente de la salud de su madre hospitalizada tras complicaciones derivadas de la covid-19, está preparando una respuesta al ex Calle 13.

