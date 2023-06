Alejandro Sanz vuelve a impactar con otro mensaje en sus redes sociales El cantante compartió una foto en blanco y negro acompañada de unas palabras que muestran su sentir en estos días, esperanzador y positivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Alejandro Sanz publicó un mensaje donde reconocía su recaída en su salud mental, no solo se abrió de par en par a su público, sino que le tendió la mano al normalizar un estado con el que muchas personas conviven cada día. La noticia dio la vuelta al mundo, igual que su posterior mensaje tranquilizando a todos y confirmando que su gira sigue en pie. Añadió que siempre con la ayuda necesaria y el ritmo adecuado. Ahora, el intérprete de "Cuando nadie me ve" o "Déjala que baile", ha vuelto a publicar un escrito muy especial en sus redes, acompañado de una imagen que da sentido a sus palabras. Alejandro Sanz Alejandro Sanz | Credit: (Photo by Atilano Garcia/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Una frase que representa la mejor de las noticias para quienes le siguen y quieren. Una cita que anuncia que todo avanza en orden y para bien. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca la luz es más bella que cuando aparece en el medio de la oscuridad", escribió junto a una fotografía de él en blanco y negro, como su madre lo trajo al mundo y con un halo de luz iluminándole. Alejandro Sanz Alejandro Sanz | Credit: IG/Alejandro Sanz Con esta nueva publicación, Alejandro adelanta que, a pesar del apagón que ha vivido, empieza a remontar para volver a darlo todo en los escenarios. Los mensajes de apoyo y cariño siguen multiplicándose en sus redes sociales, donde famosos y anónimos han agradecido al artista español que diera visibilidad a un asunto tan importante.

