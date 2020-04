Alejandro Sanz busca estrellas para su nuevo documental ¿Te animarías a aparecer a su lado? Los fans del cantante español podrían salir en el nuevo proyecto de su ídolo. ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? ¡Aquí te contamos! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con la idea de retratar desde una perspectiva más humana, esperanzadora y realista sobre la cuarentena por COVID-19, el cantautor español Alejandro Sanz anunció la realización de un nuevo documental: El Mundo Fuera, la película. El artista hizo pública la noticia por medio de su Instagram donde exclamó que luego de haber compartido con el público sus canciones y experiencias, era el momento de que la gente diera su voz y colaborara con sus propias historias sobre lo que están pasando en sus casas. "Una historia solo tiene sentido cuando es escuchada, compartida. #ElMundoFuera son miles de historias convertidas en una, con un solo protagonista, VOSOTROS. Busco historias. ¿Cuál es la tuya?", preguntó a sus seguidores de Instagram. Para ser parte de esta obra los interesados deberán visitar el portal en línea: elmundofuera.alejandrosanz.com. A partir del próximo lunes 20 hasta el lunes 27 de abril los colaboradores podrán colgar sus videos personales y contar su versión sobre el aislamiento social. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Seguramente descubramos que somos más parecidos de lo que pensamos y estamos mucho más cerca de lo que nunca hubiéramos imaginado", señaló el intérprete de “Mi persona favorita”, agregando: “Es tu historia, nuestra historia, la historia de todos. Juntos construiremos un relato colectivo que nos llevará de un lugar a otro". El artista publicó a mediados de marzo la canción “El Mundo Fuera (improvisación)", la cual surgió, según sus palabras, de manera espontánea del concierto La gira se queda en casa que ofreciara hace unas semanas al lado de su colega Juanes. El clip del concierto en Youtube acumula hasta la fecha más de dos millones de reproducciones. Advertisement

