“Te echaré de menos”: Alejandro Sanz de luto por la pérdida de un ser querido El cantautor español dedicó un conmovedor mensaje de despedida a un gran amigo que perdió la vida este fin de semana. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandro Sanz está de luto. El cantautor escribió un conmovedor mensaje en su cuenta de Twitter a uno de sus grandes amigos: el empresario español Marcelino Solana. “Hoy he perdido a un gran amigo que me honró con su amistad. Un buen hombre, un hombre bueno. Marcelino Solana, un cartagenero comprometido con su tierra, con la tierra y con todas las personas fueran de donde fueran. Descansa en paz amigo mío. Te echaré de menos”, escribió el intérprete de “Mi persona favorita” el fin de semana. Amigos y seguidores del cantante se unieron a su momento de dolor y le dejaron más de trescientos comentarios enviándole consuelo. “Lo siento tanto Ale, te abrazo a la distancia y te envío calorcito yucateco que te cobije el alma. Te quiero y tu dolor es mi dolor”; y “que en paz descanse y Dios les de la paz, la tranquilidad y la fortaleza a la familia y amigos por la gran perdida y que tú amigo que vuele al cielo libre” fueron algunos de los mensajes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la avalancha de palabras, el cantante colgó un mensaje de agradecimiento. “Hay días que sobran las palabras y los silencios”. De acuerdo con el diario español 20 Minutos, Solana falleció el pasado domingo 18 de octubre a sus 56 años en Cartagena, en la comunidad autónoma de Murcia. Ambos, además de amigos, fueron vecinos cuando vivían en Miami. El empresario era presidente de Continental Obras y Mantenimiento, fue cofundador de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y fue también fundador de la Asociación de Jóvenes Empresarios Cartagena y Comarca. Fue conocido por su labor filantrópica y obras sociales del municipio, según medios de comunicación locales. La causas de su muerte aún no han sido confirmadas. Sin embargo, el portal de noticias Murcia Plaza informó que estaba enfermo desde hace dos años. Le sobreviven su esposa María del Mar y dos hijas: Eugenia y Martina.

