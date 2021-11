Alejandro Sanz derrocha amor por su novia. Conoce más a la cubana Rachel Valdés, quien robó su corazón El cantante español Alejandro Sanz ya no tiene el 'corazón partío'. Mira la romántica foto con la que le expresa su amor a su novia Rachel Valdés. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Sanz sigue encantando con su novia, la artista cubana Rachel Valdés. El intérprete de "Corazón partío" vive una gran etapa en el amor junto a su hermosa musa. Sanz, de 52 años, publicó una romántica foto en Instagram con Valdés con el mensaje "volver" y enloqueció las redes sociales. "El amor está en el aire", comentó el cantautor GianMarco. "Bonitos", los piropeó la modelo Águeda López, la esposa de Luis Fonsi. Valdés no tardó en contestarle al cantante español, comentando "mi amor" con un emoji de corazón. Ya la pareja ha acostumbrado a sus seguidores en redes sociales a sus amorosos mensajes y fotos juntos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En septiembre, Sanz también compartió una foto junto a su amada cenando con colegas como Luis Fonsi y su esposa Águeda López, y las cantantes Greeicy y Tini Stoessel en Madrid. Según reportes, un amigo en común fue quien sirvió de Cupido entre Sanz y Valdés. La diferencia de edad de dos décadas entre ambos parece no importar. Valdés cautivó como la protagonista del video musical "Traidora" de Marc Anthony y Gente de Zona. La ojiverde, quien brilla en las bellas artes, es madre de un niño llamado Max, a quien describió en Instagram como su "luz" y "alegría". La pintora también ha compartido junto a los hijos de Sanz. Valdés también le dedicó un tierno mensaje de cumpleaños a Sanz el pasado diciembre, compartiendo un video con él bailando salsa y fotos en la playa juntos. ¡Qué viva el amor!

