Alejandro Sanz sale en defensa de Rachel Valdés tras su reciente ruptura Tras la preocupación por su estado de ánimo y saberse su ruptura con Rachel Valdés, el cantante español Alejandro Sanz acudió a las redes para responder a los ataques que ha recibido la cubana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son malos tiempos para el cantante español Alejandro Sanz, quien tras confesar en un mensaje que no estaba bien y hacerse pública su ruptura con Rachel Valdés, ha vuelto a acudir a las redes para detener una ola de rumores que lo ha disgustado. El autor de "Corazón partío" lleva días en el candelero desde que encendió todas las alarmas con un mensaje en el que revelaba atravesar un mal momento anímico, algo que incluso sorprendió a sus mejores amigos. "Estoy triste y cansado, a veces no quiero ni estar", dijo en el mensaje compartido la semana pasada. Alejandro Sanz y Rachel Valdés Alejandro Sanz y Rachel Valdés | Credit: Aldara Zarraoa/Getty Images Pocos días después en la prensa española se informó que hacía dos semanas que la pareja estaba en crisis y que la modelo había abandonado el hogar común llevándose todas sus pertenencias. Medios como el diario español El Mundo indicaban que la ruptura se había producido a instancias de Sanz, lo que no ha evitado que se responsabilizara a la cubana de lo sucedido e, incluso, del estado de ánimo del artista. Ante esto, Sanz encontró un momento en la gira que ha acaba de empezar, para posicionarse en defensa de Valdés. "Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble, a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas", subrayó en un mensaje. "Mi estado de ánimo no tiene que ver con ella". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La relación entre Sanz y Valdés se hizo pública a principios de 2020, meses después de que el español se separa de su entonces esposa Raquel Perea, madre de dos de sus hijos.

