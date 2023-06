Alejandro Sanz es sentenciado a pago millonario por deuda en Estados Unidos Con este conflicto legal, Alejandro Sanz suma un problema más a su vida tras atravesar por diversos problemas emocionales, personales y profesionales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Sanz Credit: Borja B. Hojas/Getty Images Hace unos días, Alejandro Sanz dio a conocer que estaba atravesando por un mal momento a nivel personal; incluso, poco después se dio a conocer que terminaba la relación sentimental que mantenía con Rachel Valdés tras tres años juntos. Cuando todo parecía tomar un nuevo rumbo para el cantante, que incluyó su cambio de disquera, surge un nuevo revés. El intérprete de "Mi soledad y yo" ha sido condenado, el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid, España, a pagar poco más de 3,275,000 dólares porque no realizó los pagos correspondientes a los préstamos bancarios que solicitó a Total Bank de Florida para adquirir dos propiedades en Estados Unidos, según han mencionado el diario español El Mundo. Según se reporta, el primer dictamen de este caso se llevó a cabo, hace dos años, en la Corte de Miami, donde se ubican dichos inmuebles que fueron adquiridos por el compositor por un valor de siete millones de dólares. Ahora, son las autoridades legales españolas las que han dado ejecución a la sentencia estadounidense. Además, se prepara un embargo de algunas propiedades que el artista habría utilizado como aval con el fin de cubrir su adeudo; las cuales son una sociedad establecida en América y una finca de Miami. Alejandro Sanz Credit: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha trascendido que los conflictos iniciaron cuando Sanz dejó de pagar los préstamos, por lo que la institución cedió a SHEDDF2 la deuda y puso en marcha un proceso de ejecución hipotecaria con el que se llevarían las propiedades en garantía y las pondrían en venta. Su equipo legal solicitó la venta de estos inmuebles por un valor superior, 14 millones de dólares, pero sin presentar los documentos que respaldarán dicho monto. Ante la falta de acuerdo entre las partes, la demanda siguió. Así, en 2020 la deuda del famoso era por 11,900,000 dólares. Se pagaron 9,400,000, pero quedó la cantidad que ahora solicita la corte de España. Hasta el momento, Alejandro Sanz no se ha pronunciado ante esta situación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandro Sanz es sentenciado a pago millonario por deuda en Estados Unidos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.