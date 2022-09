Alejandro Sanz comparte dolorosa pérdida y así se despide: "Estoy muy triste" El artista dio a conocer la partida de alguien muy importante en su vida través de una publicación llena de sentimiento y poesía de la suya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A su manera, siempre con la poesía de las palabras como herramienta predilecta y armoniosa, Alejandro Sanz se despidió como mejor sabe de una persona que ha sido muy importante en su vida. A través de sus redes sociales el cantante español informó a sus seguidores del triste acontecimiento que le había dejado muy afectado. Aún así, optó por los buenos recuerdos y momentos vividos que recogió en un escrito que se asemeja a las rimas y profundos mensajes de sus canciones. Con ritmo, con fuerza y, en este caso, con mucho amor. Alejandro Sanz Alejandro Sanz | Credit: (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) Alejandro dijo adiós a JR Ridinger, el empresario norteamericano de 63 años que ha fallecido tras sufrir una embolia pulmonar en un yate en Croacia y a quien le unía una amistad muy especial. "¡Hola hermano! Ha sido un gran privilegio conocerte. Un regalo de la vida para aquellos que hemos tenido esa suerte. Por eso, aunque estoy triste, no quiero llorar en este post. Quiero darte las gracias. Gracias por la huella que nos dejas, privilegiados de haberte tenido a nuestro lado. Gracia por la grandiosa bondad de tu tierna y poderosa alma. Gracia por las miradas cómplices miradas y las carcajadas. Gracias por las miles de anécdotas juntos y por hacerme pensar que eras inmortal. Gracias. Ahora descansa en paz. Siempre tuyo, mi hermano de alma JR, la estrella", escribió junto a unas emotivas imágenes con él en diversas etapas de su vida. No ha sido el único en darle este sentido adiós, la que fuera su esposa, Raquel Perera también lo hizo junto a fotografías donde se muestra a JR acudiendo a su boda con Alejandro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No necesitamos recordarte porque nunca te olvidaremos, te echaremos de menos cada día, jamás olvidaré cada consejo que me diste, ni tus bromas, ni tus risas, ni tus nobles sentimientos, tu fuerza y tu extraordinaria generosidad", expresó la exmujer del artista. JR Ridinger mantenía muy buena relación con otras celebridades como la familia Beckham, Marc Anthony, Jennifer Lopez y otros muchos, muchos de los cuales también le dedicaron mensajes de cariño y condolencias a su familia. Descanse en Paz.

