Alejandro Sanz comparte emocionado el reencuentro con sus hijos tras meses separados por el confinamiento El cantante español, que ha estado varios meses separado a la fuerza de sus retoños, Dylan y Alma, ha mostrado el conmovedor video de su reencuentro en el que no faltaron las lágrimas de pura emoción. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Corren tiempos difíciles para todos. La pandemia, además de dejar muchas víctimas en el camino, ha separado a muchas familias que han tardado meses en verse. Esta semana, Alejandro Sanz mostraba profundamente emocionado unas fotos y, especialmente, un video que muestra el emotivo encuentro con Dylan y Alma, sus hijos más pequeños, fruto de su matrimonio con Raquel Perera. Escondido en una montaña de globos, sus retoños buscaban detrás de ellos para ver qué extraña sorpresa escondían. Los gritos de 'papá' se escucharon nada más descubrir que se trataba del cantante, al que llevaban tantos meses sin poder abrazar y besar. En ese instante lo hicieron sin descanso, y su papi también. Visiblemente emocionado, el artista español no dijo nada, tan solo les abrazó fuertemente durante minutos con todo su amor de padre. "Me encantaría definiros esta semana. He sentido la felicidad en estado puro. Ellos son la razón y el combustible de mi vida. Por fin con mis niños", escribía junto a las tiernas imágenes en Instagram. Los chiquitines son su razón de ser junto a Alexander y Manuela, sus dos hijos mayores. Y aunque la primogénita, ese bellezón que tuvo con Jaydy Michel no pudo estar con todos sus hermanos, el intérprete de "Corazón partío" le hizo saber cuánto le echaba de menos. "Solo faltabas tú", escribió a su ya no tan pequeña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si hay algo que le haga feliz al cantante, a parte de su guitarra y componer desde lo más profundo de su corazón, esos son sus hijos. Ellos son su inspiración y, como él mismo ha escrito, la gasolina que le permite seguir p'alante. Desafortunadamente, Alejandro y su expareja, Raquel, tendrán que verse las caras en los juzgados si no llegan a un acuerdo sobre los diferentes asuntos pendientes, como por ejemplo, la manutención de sus hijos. Si bien en ese sentido no parecen estar de acuerdo, sí lo están en lo más importante, que son sus retoños. Ambos viven por y para ellos y fomentan el amor del uno al otro frente a ellos. Nos quedamos con estas preciosas imágenes de padre e hijos que esperamos se repitan más veces. Nada como la familia.

