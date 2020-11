Close

¡Qué derroche de miel! Así celebra Alejandro Sanz el cumpleaños de su novia Rachel Valdés Enamorado como un adolescente. Así se ve el cantautor en su primera foto oficial con su amada tras su costoso divorcio. ¡Míralos aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantautor español Alejandro Sanz está cada vez más enamorado. Así lo dejó ver en sus redes sociales al compartir su primera foto oficial con su novia Rachel Valdés tras su divorcio de Raquel Perera. Con motivo del cumpleaños de su amada, el intérprete de “Mi persona favorita” colgó una adorable junto a ella y le dedicó unas románticas palabras. “Hoy celebro el día en que viniste al mundo para iluminarlo todo a tu paso. Feliz cumpleaños amor mío”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un emoji de un corazón rojo. La cumpleañera respondió al mesnaje compartiendo la misma fotografía en sus redes y agradeciendo las dulces palabras de Sanz. “Mi amor gracias por hacerme sentir la mujer más afortunada y feliz. Te amo vida mía”, comentó la artista en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La foto cuenta con más de 158,000 ‘me gusta’ y miles de comentarios de fans, amigos y colegas del artista. Tal es el caso de Litzy, Laura Pausini, Luis Fonsi, quienes entre otros también felicitaron a la pareja por su relación. “Feliz Cumpleaños Rachel”; “qué bonitos”; “qué bella pareja” fueron algunos de los comentarios que recibieron. Image zoom Credit: Instagram / Rachel Valdez La celebración del cumpleaños de Valdés comenzó el día anterior con una cena romántica con el cantante, de l que dejó constancia en las redes sociales con una imagen. “Comenzando el cumpleaños de la manera más hermosa”, señaló. Sanz compartió el pasado julio una fotografía con Valdés y responsables del Ayuntamiento de Madrid en la ceremonia de dedicación de un puente de la capital española que ahora se llama "Puente del Corazón Partío".

