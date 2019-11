Alejandro Sanz besa apasionadamente a su novia y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Enamorados Image zoom Backgrid/The Grosby Group Alejandro Sanz hizo una pausa en su apretada agenda laboral para escaparse a Tulúm, México, junto a su pareja. Advertisement Advertisement Cuando calienta el sol Image zoom Backgrid/The Grosby Group Además de darse unos cariñosos besos, la pareja aprovechó para darse un chapuzón en las paradisíacas playas de Tulúm. Cómplices Image zoom 2019 Splash News/The Grosby Group A juzgar por la sonrisa de Emme, Jennifer López le contó algo sumamente divertido a su hija. Advertisement Atento con sus fans Image zoom John Parra/Getty Images for iHeartRadio Los fans de Daddy Yankee no perdieron la oportunidad de retratarse junto al cantante tras bastidores del iHeartRadio Fiesta Latina 2019. Familia feliz Image zoom Mega/The Grosby Group Cardi B derrochando felicidad en el parque Disneyland junto a su hija Kulture. De promoción Image zoom mezcalent Lucero ofreció una firma de autógrafos como parte de la promoción de La Voz Kids México en donde se desempeña como juez junto a Melendi y Carlos Rivera. Advertisement Advertisement Advertisement Fan del box Image zoom Amanda Westcott / DAZN El actor Jaime Camil fue uno de los famosos que se dio cita a la pelea entre Canelo Álvarez y Sergey Kovalev la noche del pasado domingo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. De fiesta Image zoom Andreas Rentz/MTV 2019/Getty Images Becky G y Akon coincidieron en el after-party del evento MTV EMAs 2019 en Sevilla, España. Invitado especial Image zoom mezcalent El Dasa fue el juez invitado en Reina de la canción (Univision) y además de confesar que su concursante favorita es Giselle Amelunge, compartió detalles de su hija Daryana Marie, de apenas siete meses. "Tiene mis pestañas totalmente", dijo el cantante. Advertisement Advertisement Advertisement A la manera de Sofía Image zoom Cortesía Sofía Reyes deslumbró la alfombra de los Premios MTV EMA en Sevilla, España, con una presentación extraordinaria de su exitoso sencillo "A tu manera". Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

