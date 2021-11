Alejandro Sanz comparte con dolor su triste pérdida: "La pena me invade" El cantante español dio a conocer la devastadora noticia a través de sus redes con un mensaje y unas fotos conmovedoras. QEPD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus publicaciones son siempre alegría para el alma y música para los oídos de sus seguidores. Pero en esta ocasión, Alejandro Sanz empleó sus redes sociales para dar un último adiós. El cantante español, profundamente afectado, dio a conocer el fallecimiento de alguien que le ha acompañado desde la niñez, su cómplice de juegos y risas de infancia. Junto a unas fotos de varios momentos claves de su vida junto a su familia, se despidió así de David, su primo del alma. "Se me hace difícil hablar cuando la impotencia y la pena me invade. Hoy el mundo sería más hermoso y generoso si te hubiera retenido con nosotros…tu familia, tus amigos y todos los que te queremos incondicionalmente", empieza su mensaje. De sobra es conocido el amor y la estrecha relación que Alejandro mantiene con su familia. Ni la fama ni el éxito le han arrebatado esa unión tan especial con los suyos. Especialmente con David, a quien le unían un montón de recuerdos vividos y por vivir. "Quien me conoce sabe, que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Y este todo está incompleto. No sé si la esperanza nos ha jugado una mala pasada…o has sido tú, que te agarrabas a la vida con toda tu fuerza y corazón. Por eso nos cuesta tanto despedirnos de ti, David, mi primo. Mi querido primo. Un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno", prosiguió el intérprete de "Mares de miel". Alejandro Sanz Credit: Juan Naharro Gimenez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante confirmó que se marchó amado y muy arropado por todos, dejando una lección de vida a los suyos que jamás olvidarán. Amigos y colegas de profesión le mandaron todo el ánimo en estos momentos de nostalgia y pena a través mensajes llenos de amor y cariño. Alejandro quiso resaltar la última frase que su primo le dijo y que aplica para la vida de todos: "Lo único que importa en la vida son las buenas personas". Que En Paz Descanse.

