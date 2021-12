Alejandro Sanz se va por bulerías en su 53 cumpleaños El madrileño festejó por todo lo alto junto a sus hijos, amigos, y su novia, la artista cubana Rachel Valdés. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rachel Valdés, Alejandro Sanz y sus hijos Rachel Valdés, Alejandro Sanz y sus hijos | Credit: Rachel Valdés/Instagram Imposible que Alejandro Sanz recibiera más amor por parte de su familia este 18 de diciembre. Ahora que ha llegado a sus 53 años, el intérprete de "Amiga Mía" festejó por todo lo alto junto a sus hijos, amigos, y su pareja, la artista cubana Rachel Valdés. Los festejos tuvieron lugar en su natal Madrid, donde no faltaron los ritmos flamencos, la buena comida y el buen vino, el pastel de cumpleaños y, sobre todo, la alegría y la compañía de sus seres queridos. Valdés fue quien compartió en Instagram instantes de la maravillosa velada de esta fin de semana, donde el cantante estuvo visiblemente feliz, ¡y enamorado!. "Hoy en tu día, quiero desearte lo mejor y más bello de este mundo. Decirte que es hermoso compartir la vida juntos. Gracias por tanto amor ❤️ Feliz Cumpleaños vida mía", escribió su novia en redes sociales. En el cumpleaños no podían faltar los dos hijos mayores del cantante español, Alexander y Manuela Sánchez. Esta última, su primogénita, se deshizo en halagos a su padre, y compartió un tierno video donde lo abraza por la espalda y bailan suavemente. "Cumple el hombre más importante de mi vida. La persona que pase lo que pase, no lo dejará de ser. Yo siempre seré tuya y tu mío. Feliz cumpleaños. Te adoro ❤️", escribió la joven. Ante este maravilloso cumpleaños, Sanz no pudo estar más agradecido por las muestras de amor. "No hay nada más bonito que celebrar la vida con quienes cada día hacen que todo merezca la pena. Gracias por todas las felicitaciones, por el cariño. Hoy y cada día me siento afortunado de teneros. Os quiero ❤️", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero los seguidores no quisieron quedarse atrás y también enviaron decenas de mensajes al cantante. "Feliz cumpleaños maestro 🤍❣️", "Feliz cumpleaños, entre tantos saludos, aquí va el mío con toda la admiración por el artista y el ser humanos que sos❤️", "Felicidades que sea un nuevo año maravilloso 💚💚💚💚💚 gracias por este hermoso nuevo disco!", "Feliz cumple!! Dios te bendiga siempre! 🥳🙏🏼💛", le escribieron.

