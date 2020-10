Close

Alejandro Nones se sincera 3 años después sobre lo que vivió con Dayanara Torres en Mira quién baila El actor de telenovelas aseguró en una reciente entrevista con Lourdes Stephen que el programa trató de crear algo entre la exreina de belleza y él, lo que hizo que "en algún momento empezaran a ser un poquito más incómodas todas las situaciones". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de que nunca había estado en sus planes participar en un reality show, Alejandro Nones aceptó formar parte en 2017 del programa de Univision Mira quién baila como uno de sus 10 participantes, competencia en la que coincidió con otras personalidades famosas como Dayanara Torres, quien terminó coronándose como la ganadora de esa edición. "La verdad es que fue una gran experiencia, no me arrepiento en lo más mínimo ni un segundo, lo disfruté muchísimo. Creo que a mí me sirvió mucho para que la gente se conectara mucho conmigo por primera vez y no con el personaje", expresó el actor de exitosas telenovelas como Teresa y Corona de lágrimas en una entrevista con Lourdes Stephen. Pero no todo fue color de rosa para Nones. El afán del programa por tratar de relacionarlo sentimentalmente con Dayanara para crear morbo terminó enturbiando un poco su participación, tal y como confesó el propio actor a la citada conductora dominicana. Image zoom Alejandro Nones y Dayanara Torres Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La gente del programa estaba como loca por crear una cosa con Dayanara y eso hizo que en algún momento empezaran a ser un poquito más incómodas todas las situaciones porque claro al fin de cuentas, imagínate, ella tiene unos hijos que ya son grandes, entonces no son juegos, son cosas delicadas", aseveró el intérprete de 37 años, negando así cualquier tipo de interés amoroso por la exreina de belleza, como en su momento se trató de hacer ver en el show. El actor, que tiene más de medio millón de seguidores en Instagram, subrayó que siempre fue congruente consigo mismo, por lo que nunca se prestó a ningún tipo de chisme. "Ahí no era ni de chismes, ni que tráiganle al papá, a la hermana, al tío o que si el abuelito que no lo ha visto en 20 años, o sea, yo no le entré a ningún juego de esos. Yo dije: 'yo me voy a dedicar a ensayar como un loco'", dejó claro.

