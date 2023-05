Alejandro Fernández rompe el silencio sobre problema legal que tuvo con Luis Miguel Tras años de un conflicto jurídico entre Alejandro Fernández y Luis Miguel por una gira que nunca se concretó, el cantante de música ranchera habló por primera vez del tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2015, se rumoró que Luis Miguel y Alejandro Fernández estaban acordando realizar una gira juntos que llevaría por nombre Pasión Tour; donde ambos famosos recorrerían diversas ciudades de Estados Unidos, Centro y Sur América. Para 2016 se aseguraba que las negociaciones estaban por cerrarse. Sin embargo, poco después se informó que el trató no se logró concretar y, meses después, se dio a conocer que El Potrillo tomó acciones legales contra El Sol debido que este último recibió un adelanto de cinco millones de dólares. Ahora, el cantante de música ranchera rompe el silencio sobre este tema y aseguró que tenía ventaja sobre la situación. "Si hubo un tema legal, en donde yo salí ganando, la verdad porque tenía las de ganar", reveló Fernández al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Y dos, no me despierto para ver que chingados hace Luis Miguel o que pensará". El intérprete de "Como quien pierde una estrella" dejó claro que "no, no, no" se quedó con ganas de hacer ningún tipo de colaboración con su colega; por el contrario. "Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien", mencionó. "Y que le vaya muy bien si va hacer esta gira con alguien más, que Dios me lo bendiga y que la puedan hacer". Alejandro Fernandez y Luis Miguel Alejandro Fernandez y Luis Miguel | Credit: Mindy Small/FilmMagic; Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que Alejandro Fernández no duda es en continuar realizando colaboraciones con sus colegas de la nueva generación como Christian Nodal y Natanael Cano. De hecho, reconoció que los corridos tumbados de este último se han posicionado de manera importante. "Todo el mundo lo critica [a Natanael Cano], pero lo que está sucediendo es que todo el mundo lo está consumiendo y lo que está provocando es que mucha gente esté tratando de hacer estos corridos", advirtió. "Esta nueva versión del género de regional mexicano está muy interesante. A mí sí me gusta mucho".

