¡Alejandro Fernández ya es abuelo! Camila, hija de Alejandro Fernández, se convirtió en madre de una niña. Aquí los detalles. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de darse a conocer el que el embarazo de Camila, hija de Alejandro Fernández, era de alto riesgo y debía tener cuidados extremos durante sus últimas semanas de embarazo, ahora se informa que la joven y su esposo Francisco Barba debutaron como padres de una niña que llevará por nombre Cayetana. Según reportaron diversos medios de comunicación mexicanos, la bebé nació el pasado 14 de marzo en México; midió 49 centímetros y pesó 3,660 gramos (casi ocho libras). Si bien se ha confirmado la llegada de la nueva integrante de la familia Fernández, hasta el momento ninguno de los miembros de esta famosa dinastía ha hecho comentario alguno. Aunque se espera que lo hagan muy pronto. Cabe recordar que, hace un tiempo, El Potrillo se pronunció sobre su debut como abuelo con un emotivo mensaje. "Es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo", mencionó en su cuenta de Instagram. Alejandro Fernández Image zoom Credit: IG/Alejandro Fernández SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción", agregó. "No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano". Camila Fernández Image zoom Credit: Camila Fernández Instagram En aquella ocasión Alejandro Fernández aprovechó para desearle lo mejor a los ahora nuevos padres. "¡Felicidades Camila! ¡Te amo con todo mi corazón! Y felicidades Francisco [esposo de Camila], ya que pasarás a ser uno más de la familia. Disfruten de la bendición que viene en camino", concluyó.

