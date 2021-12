Alejandro Fernández vuelve al rancho Los tres potrillos donde está enterrado Don Vicente: "Haces falta" Alejandro Fernández volvió al rancho Los tres potrillos y expresó unas sentidas palabras desde el lugar donde la familia ha pasado tan buenos momentos juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Fernández Alejandro Fernández | Credit: Alejandro Fernández/Instagram No ha sido fácil para la familia Fernández cargar con el peso de la ausencia de Don Chente. Su esposa, sus nietos, y en especial sus hijos, han estado enfrentando días difíciles luego de la muerte del cantante a los 81 años, tras complicaciones luego de una caída en su rancho Los tres potrillos. Y fue a ese mismo rancho familiar al que volvió Alejandro Fernández esta semana, confirmando allí una vez más la falta que le hace su padre. "Qué singular pareciera la vida. Venir al lugar en donde tantos atardeceres viste pasar y darme cuenta que nada ha pasado realmente", dijo el intérprete de "Me dediqué a perderte". "El camino, aunque largo y algunas veces turbulento, siempre nos trajo de vuelta a casa. Nuestra casa. Los perros aúllan y los caballos relinchan. Siguen escuchando tu voz en el viento.

Haces falta. Que el mariachi no deje de sonar", añadió. Junto a estas sentidas palabras, Fernández compartió nostálgicas fotos junto a los animales y en varios lugares del rancho, donde tantos buenos ratos pasó toda la familia juntos. Desde la triste noticia de la muerte de Vicente Fernández, su hijo Alejandro se ha mostrado muy dolido por la pérdida. Al cantante se le vio pegado al féretro de su padre durante sus funerales, abrazado a su madre y cantando el tema "Amor de los dos", que tanto entonó junto a Don Chente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Días después de la pérdida, el Potrillo apareció y compartió unas sentidas palabras: "Y solo queda decir que Amén, y aprovechen cada segundo a sus seres queridos. Recuérdenles cuán importantes son para ustedes y disfrútenlos a diario. Yo siempre disfruté al mío".

