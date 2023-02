Se revela que Alejandro Fernández fue quien vio morir a su padre Vicente Fernández Por primera vez, se da a conocer que Alejandro Fernández estuvo con Vicente Fernández en el momento de su fallecimiento y es algo que carga con dolor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de diciembre de 2021, Vicente Fernández falleció a los 81 años tras estar durante varios meses en el hospital. El cantante sufrió una caída en su casa de Jalisco, México, que se le complicó al punto de no poder recuperarse. Si bien desde entonces se han mencionado algunos detalles de sus últimos momentos, ahora se da a conocer que su fue su hijo Alejandro Fernández quien estuvo con el intérprete de "El Rey" en su último suspiro. "Para [Alejandro] ha sido más duro porque a él le tocó en el momento que Vicente Falleció, para él ha sido sí, más pesado", reveló María de Refugio Abarca, viuda de Vicente y madre de Alejandro Fernández a los medios de comunicación. "Pero ahí va". La matriarca de la dinastía Fernández, sabe que para su vástago está resultado complicado lidiar con esta situación; sin embargo, sabe que es fuerte y podrá salir adelante. Así que, si bien le da su apoyo incondicional al intérprete de "Como quien pierde una estrella", no dudó en darle un importante mensaje. "Que tenga de estos [huevos, carácter] los que tiene más su mamá", advirtió. "Qué vayamos adelante, nada más tenemos una vida, no sabemos qué tan larga o qué tan corta la traemos". Alejandro y Vicente Fernandez Alejandro y Vicente Fernandez | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado fin de semana, se llevó a cabo una misa en honor de El charro de Huentitán con motivo del que hubiera sido su cumpleaños número 83. Este fue uno de los diversos homenajes que la familia de Vicente Fernández está realizando. Cabe recordar que hace unos días se dio a conocer una escultura con el rostro del cantante que ha asombrado por su parecido.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se revela que Alejandro Fernández fue quien vio morir a su padre Vicente Fernández

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.